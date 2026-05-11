Dalle indagini sul delitto di Garlasco è emersa una clamorosa confessione di Chiara Poggi a Stefania Cappa. La giovane ha parlato con la cugina di Alberto Stasi e dei video intimi.

La confessione di Chiara Poggi a Stefania Cappa

Continuano senza sosta le indagini sul delitto di Garlasco, con nuovi dubbi da sciogliere e nuovi dettagli che potrebbero cambiare il quadro delle indagini.

Nelle audizioni sono entrate anche le gemelle Paola e Stefania Cappa, cugine di Chiara Poggi. La prima ha dichiarato di non aver mai parlato con la vittima dei video intimi, mentre la seconda ha confermato che Chiara gliene aveva parlato in modo “molto sereno e semplice“.

Stefania Cappa ha raccontato un episodio che gli investigatori hanno trovato interessante.

Pochi giorni prima del delitto, Chiara sarebbe uscita improvvisamente in strada, spaventata dal suono di un allarme che era scattato. “Sembrava terrorizzata e voleva controllare che non ci fossero ladri” ha spiegato la cugina nell’interrogatorio. Queste dichiarazioni potrebbero aprire nuovi scenari.

Garlasco, le indagini vanno avanti: le parole di Marco Poggi e i video intimi

Marco Poggi, fratello della vittima, ha sempre ritenuto che il suo amico Andrea Sempio fosse estraneo ai fatti. Ora, le sue incertezze sembrano incrinarsi, soprattutto dopo l’ascolto di alcune intercettazioni che gli inquirenti gli hanno fatto ascoltare. Al centro della nuova pista c’è una presunta chiavetta usb contenente video intimi di Chiara Poggi e Alberto Stasi.

Marco ha spiegato di essere sempre stato a conoscenza dell’esistenza di quei filmati ma di non averli mai visti né condivisi. Dopo aver ascoltato le intercettazioni, il fratello della vittima ha cercato di dare una possibile spiegazione. “L’unica ipotesi plausibile, seppure assurda, è che abbia preso una penna usb dalla camera di Chiara” ha dichiarato, sottolineando che si tratta di una teoria che per lui sarebbe difficile da accettare vista la loro amicizia. In un’altra intercettazione Sempio parla di un contatto tra lui e Chiara, ma Marco non pensa sia possibile. “Chiara ruotava attorno ad Alberto Stasi” ha dichiarato.