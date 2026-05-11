Scopriamo insieme l’oroscopo della settimana dall’11 al 17 maggio 2026, per ogni segno zodiacale.

Oroscopo settimana 11-17 maggio 2026: i segni più fortunati

Secondo le stelle i segni più fortunati della settimana che va dall’11 al 17 maggio 2026 sono Gemelli, Bilancia e Sagittario, mentre quelli meno fortunati sono Toro, Vergine e Acquario.

Oroscopo settimana 11-17 maggio 2026: le previsioni per ogni segno zodiacale

Ecco l’oroscopo della settimana dall’11 al 17 maggio 2026 per ogni segno zodiacale: