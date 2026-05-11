Scopriamo insieme l’oroscopo della settimana dall’11 al 17 maggio 2026, per ogni segno zodiacale.
Oroscopo settimana 11-17 maggio 2026: i segni più fortunati
Secondo le stelle i segni più fortunati della settimana che va dall’11 al 17 maggio 2026 sono Gemelli, Bilancia e Sagittario, mentre quelli meno fortunati sono Toro, Vergine e Acquario.
Oroscopo settimana 11-17 maggio 2026: le previsioni per ogni segno zodiacale
Ecco l’oroscopo della settimana dall’11 al 17 maggio 2026 per ogni segno zodiacale:
- Ariete: buona settimana in vista, soprattutto dal punto di vista lavorativo con possibili nuove proposte di collaborazione. In amore qualche battibecco di troppo.
- Toro: settimana complicata, le stelle vi voltano le spalle e daranno il via a giorni poco fortunati, sia sul lavoro sia in ambito sentimentale.
E’ bene concentrarsi sul proprio benessere psico-fisico.
- Gemelli: che bella settimana vi attente! In amore le cose vanno talmente bene che alcuni di voi potrebbero ricevere la tanto fatidica proposta di matrimonio! Tanta fortuna anche sul lavoro.
- Cancro: settimana nel complesso serena e positiva. L’umore è ottimo e ogni cosa vi sembrerà possibile.
Attenzione solamente a un pò di nervosismo i primi due giorni.
- Leone: settimana così così, nervosismo e stanchezza saranno presenti un pò tutti i giorni, con possibili tensioni con il partner. Giornata positiva quella di mercoledì.
- Vergine: settimana no, litigi e discussioni con il partner potrebbero essere all’ordine del giorni, tanto che alcuni di voi potrebbero arrivare a mettere in discussione la relazione.
- Bilancia: ottima settimana in vista, in amore tutto procede a gonfie vele e anche i single potrebbero ricevere una telefonata inaspettata. Anche sul lavoro settimana top.
- Scorpione: settimana molto positiva per quanto riguarda il lavoro, con tante soddisfazioni personali. In amore invece possibili tensioni con il partner a causa di vecchi malintesi.
- Sagittario: settimana top, tutto andrà come desiderate e il vostro umore sarà alle stelle. Tanta fortuna soprattutto per chi sta cercando lavoro con possibili chiamate inaspettate.
- Capricorno: settimana a due facce, molto positiva a livello personale e sentimentale, difficile sul lavoro con diversi imprevisti che potrebbero farvi performare al di sotto delle vostre potenzialità.
- Acquario: imprevisti e contrattempi saranno all’ordine del giorno questa settimana sul lavoro e anche in amore le cose non andranno meglio, possibili discussioni con il partner.
- Pesci: settimana serena e tranquilla, senza troppi intoppi. Attenzione solamente a un pò di stanchezza giovedì e venerdì che potrebbe farvi cambiare i vostri piani.