Scopriamo insieme l‘oroscopo della settimana dall’11 al 17 maggio 2026 per ogni segno zodiacale.
Oroscopo settimana 11-17 maggio 2026: i segni più fortunati
Secondo l’oroscopo i segni più fortunati della settimana dall’11 al 17 maggio 2026 sono Gemelli, Vergine e Sagittario, mentre quelli meno fortunati sono Ariete, Bilancia e Acquario.
Oroscopo settimana 11-17 maggio 2026: le previsioni segno per segno
Ecco l’oroscopo della settimana dall’11 al 17 maggio 2026 per ogni segno zodiacale:
- Ariete: settimana complicata soprattutto dal punto di vista sentimentale, con possibili litigi e discussioni con il partner. Anche sul lavoro non saranno giorni semplici, per via di diversi imprevisti.
- Toro: settimana ricca di soddisfazioni personali, un progetto a cui tenete potrebbe realizzarsi molto presto. In amore settimana tranquilla, solo qualche leggero malumore a metà settimana.
- Gemelli: che bella settimana vi attende! Chi di voi sta cercando lavoro potrebbe finalmente ricevere la telefonata tanto aspettata! Anche in amore settimana top.
- Cancro: settimana a due facce, qualche malumore di troppo nella coppia soprattutto a inizio settimana.
Sul lavoro la stanchezza si farà sentire ma non mancheranno le soddisfazioni.
- Leone: sarà nel complesso una settimana positiva, qualche imprevisto non mancherà ma nulla che non riuscirete a risolvere per il meglio. Tanta fortuna nella giornata di giovedì.
- Vergine: che super settimana vi attende! In amore le cose procedono talmente bene che alcuni di voi potrebbero ricevere la fatidica proposta! Anche sul lavoro settimana davvero super.
- Bilancia: stanchezza e nervosismo saranno i protagonisti della settimana e potrebbero crearvi problemi sia a livello lavorativo sia a livello sentimentale. Consigliate pratiche rilassanti.
- Scorpione: settimana così così, se sul lavoro le cose procedono nel migliore dei modi lo stesso non si può dire per quanto riguarda la sfera sentimentale, con litigi e discussioni che potrebbero essere all’ordine del giorno.
- Sagittario: tanta fortuna per voi questa settimana, sia in amore che sul lavoro tutto andrà a gonfie vele,. Le stelle sono tutte dalla vostra parte, cercate quindi di approfittarne al meglio.
- Capricorno: settimana nel complesso tranquilla e serena, attenzione solamente a un eccessivo nervosismo nella giornata di martedì che potrebbe ripercuotersi sulle vostre relazioni interpersonali.
- Acquario: settimana no, imprevisti e contrattempi saranno all’ordine del giorni e rischieranno di rovinare i vostri progetti e i vostri piani. Attenzioni a possibili screzi con il partner.
- Pesci: fino a giovedì saranno giorni sereni senza troppi intoppi, dopodiché potreste andare in contro a giornate meno fortunate, ricche di imprevisti e contrattempi.