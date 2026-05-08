Scopriamo insieme l‘oroscopo della settimana dall’11 al 17 maggio 2026 per ogni segno zodiacale.

Oroscopo settimana 11-17 maggio 2026: i segni più fortunati

Secondo l’oroscopo i segni più fortunati della settimana dall’11 al 17 maggio 2026 sono Gemelli, Vergine e Sagittario, mentre quelli meno fortunati sono Ariete, Bilancia e Acquario.

Oroscopo settimana 11-17 maggio 2026: le previsioni segno per segno

Ecco l’oroscopo della settimana dall’11 al 17 maggio 2026 per ogni segno zodiacale: