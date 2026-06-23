Lavrov accusa gli Stati Uniti e Putin denuncia la rearmamento europeo: cosa è successo

Mosca sostiene che gli Stati Uniti non sono più un mediatore obiettivo e contesta la crescente assunzione di responsabilità militari dell'Europa; Lavrov e Putin rilanciano le proprie posizioni sul conflitto in Ucraina e sui negoziati falliti

Negli ambienti diplomatici di Moscow è cresciuta la tensione dopo le parole del ministro degli Esteri Sergei Lavrov che ha sostenuto come gli Stati Uniti abbiano abbandonato il ruolo di mediatore obiettivo nei negoziati per porre fine alla guerra in Ukraine. Le dichiarazioni, rilanciate il 23/06/2026, racchiudono un’accusa diretta a Washington e una forte critica all’orientamento politico-militare di diversi Paesi europei.

La posizione russa arriva in un contesto di diplomazia bloccata: i tentativi guidati dagli Stati Uniti per facilitare un accordo di pace appaiono di fatto congelati, mentre il presidente Donald Trump ha concentrato la sua attenzione sul Medio Oriente dopo gli strike su Iran a fine febbraio. Questi sviluppi hanno ampliato il divario tra le parti e complicato la ripresa dei colloqui sull’Ucraina.

Dichiarazioni ufficiali di Lavrov e le accuse contro gli Stati Uniti

Nel suo intervento a Mosca, Sergei Lavrov ha accusato gli Stati Uniti di aver scelto la strada delle sanzioni crescenti piuttosto che quella della mediazione. Secondo Lavrov, le azioni statunitensi dimostrano che gli Usa «sembrano abbandonare ogni pretesa di ruolo di mediatore obiettivo» e puntano invece a intensificare la pressione economica su Mosca attraverso misure punitive che includono restrizioni nel settore energetico.

Questa lettura si inserisce nella narrativa russa secondo cui l’Europa e gli Stati Uniti starebbero ostacolando la possibilità di una soluzione negoziata.

Contesto delle decisioni internazionali

Al recente vertice del G7 in France i leader, incluso il presidente Donald Trump hanno concordato di rafforzare le misure contro quella che è stata definita la «war economy» russa. L’intento dichiarato era aumentare la pressione finanziaria e limitare le risorse energetiche a disposizione della Russia, una strategia che Mosca interpreta come un ulteriore elemento di spinta verso l’isolamento e la conflittualità.

Le posizioni del Cremlino: Putin, Donbas e la minaccia europea

Il presidente Vladimir Putin ha reagito con toni decisi, affermando che l’Europa si sta «apertamente» preparando per un confronto armato attraverso piani di massiccia riacquisizione militare. Durante una cerimonia per le nuove leve delle forze dell’ordine, Putin ha sostenuto che nell’Occidente si parla esplicitamente di preparazione alla guerra contro la Russia e di incrementi nei budget militari offensivi. Il presidente ha inoltre ribadito la richiesta che le forze ucraine si ritirino completamente dalla regione del Donbas condizione ritenuta da Mosca imprescindibile per negoziati credibili.

Nel commentare le recenti azioni militari e i contrattacchi ucraini, il Cremlino ha denunciato una campagna di colpi contro infrastrutture russe che, secondo Putin, mira a «scuotere la società» con il sostegno degli Stati occidentali. Tali affermazioni sono arrivate dopo un attacco che ha colpito impianti industriali nella capitale, evento che ha riacceso il dibattito interno sulla vulnerabilità delle risorse energetiche e logistiche della Russia.

Riferimenti a incontri e formule diplomatiche

La diplomazia ha registrato, nell’ultimo anno, tentativi di riavvicinamento che non hanno prodotto risultati concreti: il vertice di Anchorage dello scorso agosto si è chiuso senza impegni per un cessate il fuoco, ma Mosca sostiene che da quell’incontro sarebbe emersa una cosiddetta «Anchorage formula» su cui si baserebbero alcuni colloqui. Le autorità russe accusano l’Unione Europea e altri interlocutori di voler minare quegli accordi interpretabili, complicando il tentativo di trovare una base comune di trattativa.

Parallelamente, funzionari russi hanno indicato una disponibilità a dialogare con l’Unione Europea per valutare le condizioni di un negoziato, pur continuando a sostenere che sono le potenze occidentali a prolungare il conflitto sostenendo militarmente Kyiv e ampliando l’assistenza.

La situazione rimane tesa e caratterizzata da posizioni nette: da una parte la Russia che richiede ritiri territoriali e la fine del sostegno occidentale all’Ucraina, dall’altra Kiev che non intende cedere territori né rinunciare agli aiuti internazionali. Nel mezzo, la diplomazia internazionale continua a cercare spazi di negoziazione, mentre gli sviluppi sul terreno e le dinamiche geopolitiche internazionali determinano una cornice complessa e difficile da ricomporre.