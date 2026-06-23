Il caso di Senago ha riportato al centro dell’attenzione il tema del rapporto tra tragedie personali e reazioni sui social network. Alla notizia della morte di tre ragazzi in un incidente stradale, il dolore delle famiglie si è intrecciato con una forte esposizione mediatica e con una serie di commenti online che hanno acceso un dibattito molto forte.

Incidente a Senago: una tragedia che ha scosso la comunità e acceso il dibattito online

Il drammatico incidente avvenuto a Senago ha profondamente colpito l’opinione pubblica locale e nazionale, lasciando dietro di sé dolore e interrogativi. Nella notte tra sabato e domenica, un’Audi con a bordo nove ragazzi è finita nel canale Villoresi mentre rientrava da una festa per un diciottesimo compleanno.

L’impatto è stato fatale per tre diciassettenni, Camilla Copparoni, Lorenzo Benin e Riccardo Provasi, mentre gli altri occupanti sono riusciti a mettersi in salvo. La vicenda, fin da subito, ha generato grande attenzione e una forte partecipazione emotiva sui social, dove ai messaggi di cordoglio si sono però aggiunti anche commenti critici e giudizi severi sulla dinamica dell’accaduto.

Il caso ha così aperto anche una riflessione più ampia sull’uso dei social network in situazioni di lutto, dove spesso la distanza digitale facilita espressioni dure e poco informate, alimentando ulteriormente il dolore delle famiglie coinvolte.

Incidente Senago, lo sfogo della mamma di Lorenzo Benin: “Basta con le cattiverie dei leoni da tastiera”

In questo clima, Alessandra Calderaro, madre di Lorenzo Benin, ha deciso di intervenire pubblicamente per rispondere agli attacchi ricevuti online. Oltre alla sofferenza per la perdita del figlio, la donna ha denunciato la diffusione di commenti ritenuti offensivi e privi di sensibilità, che hanno aggravato una situazione già estremamente difficile.

Nel suo intervento ha scritto: “Sono stanca di tutti questi leoni da tastiera che si permettono di scrivere senza conoscere i genitori e i ragazzi. Che si permettono di scrivere che ci sta bene tutto quello che è successo”. Ha poi precisato: “Che stavamo dormendo tranquillamente. Che ragazzi di 17 anni erano in giro alle 5 del mattino. Ricordo che i ragazzi, del 2008 quest’anno, chi prima e chi dopo, stanno diventando maggiorenni”.

Rivendicando con orgoglio il legame con il figlio, ha aggiunto: “Sono Alessandra, la mamma di Lorenzo Benin, per tutti Lollo, e ne sono fiera. Diciassette anni di gioia, quasi diciotto”.

Lo sfogo si è poi fatto più diretto nei confronti degli utenti che hanno commentato la vicenda con toni accusatori: “Scrivo a tutti i leoni da tastiera e vi posso assicurare che sono gentile. Dopo che avete scritto tutte quelle parole vi sentite realizzati? Avete una vita sociale? Siete stati adolescenti? O vi hanno segregati da qualche parte e per questo motivo adesso siete molto frustrati?”.

Infine, pur riconoscendo la durezza delle proprie parole, la madre ha voluto riportare l’attenzione sul rispetto dovuto alle famiglie colpite dalla tragedia: “In questo momento sono scesa al vostro livello e mi spiace veramente perché non è da me. E mi scuso. Se volete e ne avete il coraggio, venite pure a dirmi in faccia quello che scrivete. Vi posso assicurare che io personalmente non auguro neanche al mio peggior nemico quello che è successo. Vi chiedo cortesemente di finirla qui. Abbiate la compiacenza di avere un minimo di rispetto per tutto quello che è successo, che fino ad ora non avete avuto”.

La vicenda, oltre al dolore per le giovani vite spezzate, continua quindi a riaccendere il dibattito sul confine tra opinione pubblica e rispetto del lutto, soprattutto quando la discussione si sposta sui social, dove la distanza tra chi commenta e chi vive la tragedia è difficile da colmare.