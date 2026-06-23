La Corte di Cassazione ha disposto un processo d’Appello bis nel caso dell’omicidio di Giulia Tramontano, limitatamente alla valutazione dell’aggravante della premeditazione. Pur confermando l’ergastolo per Alessandro Impagnatiello, i giudici ritengono che la dinamica del delitto e diversi elementi probatori non siano stati adeguatamente valutati, aprendo così a una nuova analisi sulla possibile pianificazione dell’omicidio.

La morte di Giulia Tramontano e del piccolo Thiago: la ricostruzione dell’omicidio

Per comprendere la portata della decisione è necessario tornare al 27 maggio 2023, quando a Senago (Milano) si consuma l’omicidio di Giulia Tramontano. La giovane, 29 anni e al settimo mese di gravidanza, viene uccisa con 37 coltellate dal compagno Alessandro Impagnatiello, barman di 30 anni.

Il bambino che portava in grembo, che avrebbe dovuto chiamarsi Thiago, non sopravvive.

Il rapporto tra i due era ormai in crisi profonda: Giulia aveva scoperto la relazione parallela dell’uomo con una collega. Dopo il delitto, Impagnatiello tenta di occultare il corpo per giorni, spostandolo tra garage e auto, prima di confessare e indicare il luogo in cui lo aveva nascosto, in un’intercapedine vicino ai box.

Giulia Tramontano, verso il processo d’Appello bis: “Impagnatiello voleva ucciderla mesi prima”

Come riportato dall’Adnkronos, la Corte di Cassazione pare abbia stabilito che il procedimento a carico di Alessandro Impagnatiello dovrà essere parzialmente riconsiderato in appello. Nelle motivazioni della sentenza del 9 aprile, i giudici avrebbero infatti accolto il ricorso della Procura generale di Milano, disponendo un nuovo giudizio limitato alla sola aggravante della premeditazione. Secondo la Procura generale della Cassazione, si sarebbe trattato di un’azione pianificata e non di un impulso improvviso.

Gli inquirenti richiamerebbero diversi elementi: la scelta e disponibilità dell’arma, la preparazione dell’ambiente domestico (tra cui la rimozione di un tappeto) e il tempo intercorso tra la maturazione del proposito e la sua esecuzione. “Tra l’idea e l’azione c’è stato spazio sufficiente per riflettere”, è la sintesi della posizione accusatoria, che descrive il delitto come il risultato di una volontà lucida e costruita nel tempo.

La condanna all’ergastolo, già inflitta nei precedenti gradi di giudizio, resterebbe pienamente valida e non messa in discussione. Tuttavia, secondo la Suprema Corte, la Corte d’appello avrebbe erroneamente escluso la premeditazione, trascurando diversi elementi probatori ritenuti significativi. Tra questi, viene evidenziata la progressiva somministrazione di veleno per topi (bromadiolone), avviata già nel dicembre 2022 e intensificata in modo marcato nell’ultimo mese e mezzo prima del delitto.

I giudici di legittimità sottolineerebbero inoltre che tali condotte, insieme alle ricerche online del 7 gennaio 2023 su dosi letali e sostanze insapori o inodori, sarebbero incompatibili con l’ipotesi di un gesto improvviso. Per la Cassazione, l’idea di uccidere la compagna potrebbe quindi essersi formata molti mesi prima, con una progressiva evoluzione fino all’esecuzione del 27 maggio 2023. Il nuovo collegio della Corte d’Assise d’Appello di Milano dovrà rivalutare questi elementi, concentrandosi sul rapporto tra imputato e vittima nel periodo tra la fine del 2022 e il giorno dell’omicidio.