“Chiedo scusa”. Agente della polizia locale morto: parla l’automobilista arrestato

Un agente della Polizia Locale di Milano è morto durante un inseguimento avvenuto nella serata di lunedì dopo il mancato stop di un SUV a un posto di blocco in zona Ponte Lambro. La fuga del veicolo si è conclusa a Peschiera Borromeo con un incidente che ha portato alla caduta fatale del motociclista, ora al centro delle indagini coordinate dalla Procura di Milano.

Agente della polizia locale morto: inseguimento fatale a Milano

Francesco Imprezzabile, 39 anni, ha perso la vita lunedì sera durante un inseguimento avvenuto nella periferia sud di Milano. Intorno alle 21:30, nella zona di Ponte Lambro, un’auto non si è fermata a un posto di blocco e ha dato origine a una fuga ad alta velocità.

L’agente, in servizio su moto, si è lanciato all’inseguimento del veicolo che si è poi concluso a Peschiera Borromeo, nell’hinterland milanese. Durante la corsa, Imprezzabile avrebbe perso il controllo del mezzo cadendo violentemente a terra. L’impatto si è rivelato decisivo. Soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale Ospedale Niguarda in elisoccorso, è deceduto poco dopo a causa delle gravi lesioni riportate.

Le prime verifiche della Procura escludono, al momento, la presenza di uno speronamento, mentre restano aperti gli accertamenti per chiarire se si sia trattato di un contatto accidentale o di una perdita autonoma di controllo.

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Le indagini coordinate dalla Procura di Milano hanno portato all’apertura di un fascicolo per omicidio stradale e per fuga pericolosa. Il veicolo coinvolto, un SUV abbandonato dopo i fatti, è stato ritrovato a Pioltello e successivamente sono stati rintracciati i presunti occupanti nella zona di Monza.

Come riportato da Tgcom24, tra loro il conducente, un 27enne albanese identificato come B.G., già sottoposto all’obbligo di firma per altri reati. Durante l’interrogatorio l’uomo avrebbe ammesso di essere alla guida e avrebbe spiegato di non essersi fermato al controllo perché avrebbe avuto con sé alcuni grammi di hashish, affermando di aver temuto “guai”. Avrebbe inoltre dichiarato di non essersi accorto della caduta dell’agente e avrebbe espresso scuse rivolte alla famiglia e allo Stato italiano. Tra le sue parole emergerebbe anche la disponibilità a collaborare: si è detto dispiaciuto e avrebbe chiesto “se può fare qualcosa” per i familiari della vittima.