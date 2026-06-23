Con questo caldo e l’estate che ormai è arrivata molte persone cercano refrigerio andando al mare per abbronzarsi e godersi l’acqua. Tuttavia servono delle raccomandazioni importanti che è bene seguire per evitare che una giornata piacevole si trasformi in una tragedia senza fine.

Mare, come comportarsi per viverlo senza rischi

Il mare è indubbiamente bellissimo ma per viverlo bene è fondamentale seguire delle semplici accortezze al fine di non avere problemi.

Innanzitutto fare il bagno almeno due ore dopo aver mangiato, la frase che tutti i genitori dicono ai bambini contiene un fondo di verità. Quando si digerisce il flusso sanguigno è diretto verso la pancia ed uno sbalzo termico può dare problemi, bene quindi attendere prima di immergersi.

Andare a nuotare dove si conosce il limite, inutile tentare di allontanarsi troppo dalla riva se non si conoscono le proprie capacità natatorie, se si è troppo lontani il rischio di non tornare a riva è concreto, fare quindi attente valutazioni.

Dorgali, giovane di 27 anni muore al mare

Una tragedia si è consumata questo primo pomeriggio a Dorgali, in provincia di Nuoro, in Sardegna dove un ragazzo di 27 anni ha perso la vita.

L’uomo, turista di orgine portoghese, si è sentito male mentre si trovava sugli scogli in località Cala Cartoe. Scoperto senza vita dagli operatori del 118, come riporta L’Unione Sarda, questi non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso.

La salma è già stata restituita ai famigliari per le esequie funebri.