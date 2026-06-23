Il dibattito politico statunitense si è recentemente concentrato su una curiosa ricorrenza numerica nelle dichiarazioni pubbliche del presidente Donald Trump. Diversi osservatori hanno notato l’uso frequente del numero 22 in contesti eterogenei, dalle questioni militari alle valutazioni economiche fino a riferimenti alla vita quotidiana.

L’ossessione ricorrente di Donald Trump per il numero “22”

Come riportato da Independent, il presidente degli Stati Uniti è stato recentemente associato a una ripetuta insistenza sul numero 22 in diversi interventi pubblici e comunicazioni ufficiali. Dal suo ritorno alla Casa Bianca, il numero è comparso in contesti molto differenti: dalle questioni militari legate all’Iran, alle valutazioni sull’economia nazionale, fino a iniziative di abbellimento urbano a Washington.

Secondo quanto riportato da NBC News, il presidente ha affermato che le forze armate statunitensi avrebbero distrutto “22 navi iraniane”, sostenuto di aver smentito “22 economisti premio Nobel” e dichiarato di aver incontrato “22 specialisti medici” durante un controllo a Walter Reed.

In altre occasioni, il numero è stato inserito in osservazioni su temi quotidiani o eventi simbolici.

Trump ha criticato The New York Times per aver collocato un articolo a pagina 22, ha sostenuto che un ipotetico viaggio in Asia richiederebbe 22 ore di volo e ha collegato la costruzione di una piscina a 22 anni prima. In un discorso durante una cerimonia di Hanukkah ha riferito una frase attribuita a piloti militari: “We were practicing for 22 years”. Inoltre, in un post su Truth Social ha scritto: “Lots of Killing going on in Chicago. 22 people shot”. Alcune dichiarazioni si sono rivelate imprecise, come l’affermazione secondo cui la capitale avrebbe 22 fontane, mentre il dato reale è inferiore.

Donald Trump è ossessionato dal “22”: cosa si nasconde dietro a questo numero

L’insistenza sul numero ha generato diverse interpretazioni tra osservatori e utenti dei social media. Alcuni collegano questa ripetizione alla discussione sul 22° Emendamento della Costituzione, che limita il numero di mandati presidenziali, ipotizzando un legame con le speculazioni su una possibile candidatura nel 2028 e sulla ricerca di eventuali “scappatoie” istituzionali. Lo stesso Trump, in un’intervista a NBC News, ha dichiarato: “not joking” riguardo a un possibile ritorno elettorale, aggiungendo: “a lot of people want me to do it”. Altri commentatori online hanno invece suggerito un’interpretazione legata a un presunto declino cognitivo, basandosi sulla ripetizione continua di numeri nei suoi discorsi.

Non si tratta comunque di un comportamento inedito. In passato, secondo analisi pubblicate da The Atlantic, Trump avrebbe spesso richiamato il numero 92, attribuendogli valori elettorali o geografici non corretti, come nel caso della vittoria nella contea di Wayne con “92 percent” (contro un margine reale molto più basso) o della presunta estensione del controllo statunitense sul Golfo del Messico. Durante il primo mandato, anche Bloomberg ha rilevato l’uso ricorrente del numero 10.000 in contesti come il mercato azionario o la partecipazione ai comizi.

In prospettiva storica, anche altri presidenti hanno mostrato una relazione particolare con i numeri: Franklin D. Roosevelt evitava il 13 nei viaggi e nei banchetti, mentre Woodrow Wilson lo considerava fortunato, arrivando persino a modificare il proprio nome per ottenere 13 lettere, come riportato da Smithsonian Magazine.