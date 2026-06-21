Lo Stretto di Hormuz rimane chiuso. E’ quanto fanno sapere i media iraniani. Ecco tutti i dettagli.

Hormuz, stretto di nuovo chiuso

Continua il clima di tensione in Medio Oriente, con i colloqui tra Usa e Iran che si stanno svolgendo proprio in questi minuti al Burgenstock Resort di Lucerna, in Svizzera, con la mediazione del Pakistan e del Qatar, al fine di trovare finalmente un accordo per la fine della guerra.

Intanto lo Stretto di Hormuz continua rimane chiuso, a riferirlo nelle scorse ore l’agenzia iraniana Fars, citando una fonte militare secondo cui “la Marina delle Guardie Rivoluzionarie Iraniane non ha autorizzato il transito di alcuna nave sino a nuovo ordine.”

Hormuz, stretto di nuovo chiuso. L’annuncio dell’Iran: “Quando lo riapriremo”

Come detto sono in corso in questi minuti nuovi colloqui in Svizzera tra Usa e Iran, con la mediazione di Pakistan e Qatar, per arrivare a una pace duratura. Teheran, come visto, ha chiuso nuovamente lo Stretto di Hormuz, come riportato dai media locali, per via degli incessanti attacchi israeliani sul Libano, che sono proseguito nonostante un teorico cessate il fuoco.

Nel frattempo Donald Trump ha dichiarato che “se l’Iran non raggiungerà un accordo riscuoteremo pedaggi nello Stretto di Hormuz.”