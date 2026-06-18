Accordo Usa-Iran: riapertura dello Stretto di Hormuz e negoziati sul nucleare

Stati Uniti e Iran hanno firmato un accordo storico a Versailles. Scopri i dettagli della riapertura dello Stretto di Hormuz e i negoziati sul nucleare.

In un momento storico per le relazioni internazionali, Stati Uniti e Iran hanno firmato un memorandum d’intesa a Versailles, durante la cena di chiusura del G7 in Francia. L’accordo, che segna la fine di anni di tensioni, prevede la riapertura dello Stretto di Hormuz e l’avvio di negoziati sul programma nucleare iraniano. Il vicepresidente americano JD Vance ha commentato l’evento, sottolineando l’importanza di questa svolta diplomatica.

L’intesa, che entrerà in vigore immediatamente, prevede un periodo di 60 giorni per i negoziati. Durante questo periodo, lo Stretto di Hormuz sarà aperto senza pedaggi, garantendo la libera navigazione per le navi commerciali. Vance ha ribadito che gli Stati Uniti non contribuiranno finanziariamente all’Iran, ma che l’accordo offre una win-win situation per entrambe le parti.

La riapertura dello Stretto di Hormuz e le implicazioni economiche

Uno dei punti cruciali dell’accordo è la riapertura dello Stretto di Hormuz, un passaggio marittimo strategico per il commercio mondiale di petrolio e gas. Vance ha dichiarato che gli Stati Uniti credono che un passaggio marittimo internazionale non debba avere pedaggi, sottolineando l’importanza di garantire che lo stretto non venga mai più usato per strozzare l’economia globale.

L’accordo prevede che l’Iran adotterà disposizioni per il passaggio sicuro delle navi commerciali senza addebito per 60 giorni. Durante questo periodo, sarà ripristinato il traffico delle navi commerciali, con la collaborazione dell’Oman per definire la futura amministrazione e i servizi marittimi nello stretto. Questo passaggio è fondamentale per la stabilità economica della regione e per il commercio internazionale.

I negoziati sul programma nucleare iraniano

L’accordo prevede anche l’avvio di negoziati sul programma nucleare iraniano. Gli Stati Uniti e l’Iran si sono impegnati a risolvere la destinazione del materiale arricchito immagazzinato, con la supervisione dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (A.I.E.A.). Vance ha ribadito che l’Iran non procurerà né svilupperà armi nucleari, e che le due parti discuteranno le questioni relative alle esigenze nucleari dell’Iran.

L’accordo finale sarà approvato mediante una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Questo passaggio è cruciale per garantire la trasparenza e la conformità dell’accordo alle normative internazionali. Vance ha sottolineato l’importanza di affrontare immediatamente le questioni nucleari per raggiungere un accordo reciproco.

Le reazioni internazionali e le critiche

Nonostante l’accordo, ci sono state critiche da parte di alcuni esponenti del governo israeliano. Vance ha risposto perentoriamente, sottolineando che Donald Trump è l’unico capo di stato solidale con Israele. Ha anche avvertito che Israele non dovrebbe attaccare l’unico alleato che ha, riferendosi agli Stati Uniti.

Vance ha criticato gli attacchi ordinati dal premier Benjamin Netanyahu contro il Libano, definendoli inaccettabili. Ha ribadito che gli Stati Uniti hanno fornito due terzi delle armi difensive che hanno protetto Israele negli ultimi tre mesi, e che Israele dovrebbe considerare attentamente la sua posizione strategica.

L’accordo storico tra Stati Uniti e Iran rappresenta una svolta decisiva per le relazioni internazionali e per la stabilità del Medio Oriente. Con la riapertura dello Stretto di Hormuz e l’avvio dei negoziati sul nucleare, si apre una nuova fase di dialogo e cooperazione tra le due nazioni. Le implicazioni di questo accordo saranno sentite a livello globale, influenzando il commercio, la sicurezza e la diplomazia internazionale.