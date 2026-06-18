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Mondiali, oggi Svizzera-Bosnia - Diretta

Mondiali, oggi Svizzera-Bosnia - Diretta

(Adnkronos) - Iniziano le partite della seconda giornata della fase a gironi ai Mondiali 2026. Oggi, giovedì 18 giugno, la Svizzera affronta la Bosnia a Los Angeles, in una delle sfide del gruppo B. La squadra del ct Yakin ha pareggiato a sorpresa all'esordio contro il Qatar, mentre i bosniaci han...

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(Adnkronos) – Iniziano le partite della seconda giornata della fase a gironi ai Mondiali 2026. Oggi, giovedì 18 giugno, la Svizzera affronta la Bosnia a Los Angeles, in una delle sfide del gruppo B. La squadra del ct Yakin ha pareggiato a sorpresa all’esordio contro il Qatar, mentre i bosniaci hanno guadagnato il primo punto della loro Coppa del Mondo contro i padroni di casa del Canada. 

Dove vedere Svizzera-Bosnia? La partita sarà visibile in diretta su Rai 1 e su Dazn.

Sfida visibile anche in streaming su Rai Play e sull’app di Dazn. 

A mezzanotte, Canada-Qatar chiuderà la seconda giornata del gruppo B.  

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