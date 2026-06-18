Birmingham-Trevallion: aggiornamenti sul caso della famiglia nel bosco

I coniugi Birmingham-Trevallion hanno incontrato la tutrice e la curatrice dei loro figli in un appartamento provvisorio a Palmoli. Intanto, i bambini si preparano per gli esami di idoneità.

La vicenda della famiglia nel bosconota anche come famiglia Birmingham-Trevallion, continua a svilupparsi con nuovi aggiornamenti. I coniugi anglo-australiani, che hanno vissuto un’esperienza di vita alternativa con i loro tre figli, sono al centro di un caso giudiziario che ha attirato l’attenzione di molti.

L’avvocato Simone Pillonche rappresenta la coppia, ha riferito di un incontro informale avvenuto ieri nell’appartamento provvisorio messo a disposizione dal Comune di Palmoli.

Durante l’incontro, i coniugi hanno mostrato l’alloggio, già arredato e pronto per accogliere i loro figli, e hanno illustrato il progetto per la realizzazione di un nuovo immobile sulla loro proprietà.

L’incontro informale e le prospettive per il rientro dei figli

L’incontro, descritto come informale e avvenuto davanti a una tazza di caffè, ha visto la partecipazione della tutrice, della curatrice e di un’operatrice del servizio.

I coniugi hanno ribadito la loro intenzione di collaborare e hanno discusso delle modalità e dei tempi per il rientro dei minori in famiglia. Secondo l’avvocato Pillon, i genitori auspicano un rientro precocein linea con quanto indicato dalla Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU).

La richiesta di un rientro tempestivo è stata collegata anche al periodo delle vacanze estiveconsiderato favorevole per la permanenza dei figli con la famiglia.

La difesa ha confermato che entro la settimana verrà depositata un’apposita istanza al Tribunale per i minorenni dell’Aquila.

La preparazione per gli esami di idoneità

Entro la fine del mese di giugno, i tre figli della famiglia nel bosco dovranno sostenere gli esami di idoneità che, se superati, consentiranno loro di accedere alla seconda e alla quarta classe della scuola primaria. A preparare i bambini per queste prove è stata la maestra in pensione Lidia Camilla Vallaronoche li ha seguiti presso la comunità di Vasto dove sono ospitati.

Le prove potrebbero tenersi presso l’Istituto Comprensivo statale di Castiglione Messer Marino (Chieti). Se superati, gli esami permetteranno ai figli di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham di accedere al secondo e quarto anno della scuola primaria, con l’ipotesi che vengano inseriti nella scuola statale di Palmoli.

La prospettiva dell’homeschooling

Prima dell’apertura del caso, i tre figli della coppia praticavano l’homeschoolinguna modalità di istruzione che Nathan e Catherine vorrebbero regolarizzare affidandosi a un insegnante qualificato. Questo approccio rappresenta un’alternativa alla scuola tradizionale e riflette lo stile di vita unico della famiglia.

La CTUfirmata dalla dottoressa Simona Ceccoliinclude anche le perizie psicologiche. Nel documento si auspica che possano realizzarsi quanto prima le condizioni necessarie per il rientro a casa compatibile con il benessere dei bambini. Inoltre, si sottolinea che non si intende sostenere l’opportunità di una permanenza in istituto, pur riconoscendo le criticità dello stile di vita dei Birmingham-Trevallion.

La vicenda della famiglia nel bosco continua a evolversi, con nuove sfide e prospettive per il futuro dei coniugi e dei loro figli. Gli sviluppi legali e scolastici saranno cruciali per determinare il prossimo capitolo di questa storia.