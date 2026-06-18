Un grave incidente avvenuto nelle ultime ore nei pressi del casello autostradale di Riccione, lungo l’A14, ha provocato un incendio che ha danneggiato in modo significativo la sede stradale. Le conseguenze hanno reso necessario un intervento immediato per il ripristino della viabilità, con lavori straordinari già avviati e una riapertura del casello chiuso prevista in tempi rapidissimi per ridurre i disagi alla circolazione.

Emergenza sul casello A14 di Riccione: incendio e danni alla sede stradale

A Riccione, il casello dell’A14 è stato teatro di un grave incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi. Un’autocisterna che trasportava gasolio, in seguito a un impatto, si è ribaltata e ha preso fuoco dopo un’esplosione, generando un incendio di forte intensità. Le fiamme e l’elevato calore sviluppato hanno compromesso seriamente la pavimentazione dello svincolo e dell’area del piazzale, attualmente chiusi al traffico per motivi di sicurezza.

Come riportato da La Piazza Rimini, le conseguenze dell’incidente hanno reso necessario un intervento immediato: il carburante disperso e la combustione hanno agito sul manto stradale danneggiandolo in profondità, al punto da richiedere la completa rimozione dell’asfalto nella corsia di uscita proveniente da sud (direzione Ancona) e su gran parte del piazzale compreso tra le barriere del casello e gli svincoli autostradali.

Le operazioni di bonifica sono già in corso e rappresentano il primo passo verso il ripristino della piena funzionalità dell’area.

Maxi incendio a Riccione, casello chiuso: quando è prevista la riapertura

Stando alle ultime indiscrezioni delle testate locali, autostrade per l’Italia ha avviato senza ritardi un piano straordinario per il ripristino completo della viabilità, con l’obiettivo di riaprire il casello entro le ore 6:00 di domani mattina, venerdì 19 giugno. Il cantiere d’emergenza prevede l’impiego di due squadre operative, per un totale di 35 operai, affiancate da tre frese per la rimozione del conglomerato danneggiato e due vibrofinitrici per la stesura del nuovo manto stradale.

L’organizzazione dei lavori è supportata da una logistica imponente, con 25 bilici dedicati al trasporto dei materiali e circa 800 tonnellate di nuovo conglomerato bituminoso destinato al rifacimento completo della pavimentazione dello svincolo e di gran parte del piazzale. L’intervento, condotto a ritmo continuo e con massima urgenza, mira a ripristinare la piena sicurezza della tratta in vista del prossimo fine settimana, caratterizzato dall’afflusso turistico della Notte Rosa. La sindaca Daniela Angelini ha espresso gratitudine per la rapidità dell’azione, sottolineando l’importanza strategica della riapertura per la gestione dei flussi di traffico e per l’accoglienza dei visitatori.