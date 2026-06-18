Il vetturino è stato licenziato a seguito del terribile episodio ed i genitori hanno perso il loro amato ragazzo in un modo davvero assurdo.

Central Park è una delle maggiori attrazioni di New York ed ogni giorno attira a sè migliaia di turisti che vogliono godere del parco e dei monumenti da vicino immortalando la loro presenza con degli scatti-ricordo, tuttavia quella che è una normale vacanza può trasformarsi in tragedia per una banale disattenzione.

La carrozza per cavalli, una delle attrazioni più amate

La carrozza trainata dai cavalli è ancora oggi una delle attrazioni più amate dai turisti stranieri che visitano la città americana ed in particolare Central Park perché permette di godere di scorci che a piedi si faticano ad apprezzare.

Dietro le carrozze vi è un vero e proprio business, vi sono quindi imprese che addestrano i vetturini a gestire gli animali e a farli stare tranquilli durante le escursioni.

E’ cosa rara infatti che accadano episodi spiacevoli anche se a volte possono capitare.

18enne straniero muore cadendo dalla carrozza

Il caso salito alla ribalta della cronaca è accaduto nella giornata di oggi 18 giugno e ha visto protagonista un ragazzo di 18 anni di origine indiana in vacanza con la famiglia nella città statunitense.

Il vetturino ha lasciato incustodito l’animale per scattare una foto alla famiglia, giovane escluso, il cavallo si è imbizzarrito ed ha iniziato a correre per il parco.

Lo strappo brusco dato dall’animale ha fatto cadere il 18enne che ha battuto la testa, subito grave è stato trasportato in ospedale dove ha perso purtroppo la vita.

Ciò nonostante, il cavallo ha continuato la corsa, andando a tamponare un’altra carrozza, come riporta TGCom24, e cadendo anch’egli a terra, senza riportare ferite gravi.

A seguito dell’episodio il conducente della carrozza è stato sospeso dall’attività lavorativa a tempo indeterminato.