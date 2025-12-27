Tempesta di Neve a New York: Voli Cancellati e Disagi Durante le Feste Natalizie

Durante il periodo festivo, una tempesta di neve ha colpito New York e alcune aree circostanti, causando gravi disagi nel traffico aereo. Con l’arrivo delle festività natalizie, milioni di persone si stavano preparando a viaggiare, ma la situazione meteorologica ha complicato i piani di molti.

Impatto sul traffico aereo

Secondo i dati forniti da FlightAware, oltre 1.850 voli, sia interni che in partenza verso gli Stati Uniti, hanno subito ritardi durante la mattinata di sabato.

Inoltre, si sono registrati almeno 600 voli cancellati, colpendo in particolare i tre principali aeroporti della metropolitana di New York. Anche l’aeroporto internazionale di Boston Logan ha registrato disguidi significativi, mentre il giorno precedente erano già stati segnalati oltre 8.500 ritardi e 1.700 cancellazioni.

Le condizioni meteorologiche

Durante questo evento, New York ha registrato oltre 10 cm di neve nel famoso Central Park. Le zone a nord e a est della città hanno visto accumuli ancora maggiori, con alcune località nella valle dell’Hudson e nel Connecticut che hanno riportato fino a 23 cm di neve. Questo imponente manto bianco ha reso le strade difficili da percorrere e ha costretto molte persone a modificare i propri piani di viaggio.

Preparazioni per le festività

Con le festività natalizie che si avvicinano, milioni di passeggeri si trovano a dover affrontare ritardi e cancellazioni. Le autorità aeroportuali invitano i viaggiatori a controllare lo stato dei propri voli e a prepararsi per eventuali imprevisti. La sicurezza è una priorità, e gli aeroporti stanno lavorando per garantire che tutti i voli possano riprendere il prima possibile, ma le condizioni meteorologiche avverse rendono difficile ogni previsione.

Consigli per i viaggiatori

Per chi deve viaggiare in questi giorni, è fondamentale tenere sotto controllo le comunicazioni degli aeroporti e delle compagnie aeree. È consigliabile anche pianificare in anticipo eventuali spostamenti, considerando la possibilità di ritardi. I viaggiatori dovrebbero considerare di arrivare in anticipo all’aeroporto e avere un piano di emergenza pronto nel caso in cui il proprio volo venga cancellato o ritardato.

La tempesta di neve ha generato una serie di problematiche per i viaggiatori a New York, complicando il periodo festivo. Mantenere la calma e rimanere informati è essenziale per affrontare al meglio queste difficoltà.