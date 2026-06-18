Accordo Usa-Iran: Trump firma a Versailles, Hormuz riaperto

Donald Trump ha firmato il memorandum d’intesa con l’Iran a Versailles, durante una cena con Emmanuel Macron. L’accordo prevede la riapertura dello Stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale americano.

In un gesto simbolico carico di significato, Donald trump ha firmato il memorandum d’intesa con l’Iran durante una cena a Versailles, alla presenza del presidente francese Emmanuel Macron. L’accordo, firmato digitalmentesegna un momento cruciale nelle relazioni tra Stati Uniti e Iran, mettendo fine a un periodo di tensioni prolungate.

La firma è avvenuta in un contesto di alta tensione diplomatica, con Trump che ha scelto la reggia di Versailles, simbolo di potere e storia, per formalizzare l’intesa.

Macron ha espresso il suo apprezzamento per il gesto, definendolo un grande successo e un passo fondamentale verso la cooperazione internazionale.

La firma digitale e le reazioni internazionali

Il memorandum d’intesa di Islamabad è stato firmato elettronicamente da Trump e dal presidente iraniano Masoud Pezeshkian. La Casa Bianca ha confermato che il documento è ora in vigore, con effetti immediati.

Tra le prime misure concordate, la riapertura dello Stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale imposto dagli Stati Uniti.

Le reazioni internazionali sono state miste. Mentre alcuni hanno accolto con favore l’accordo, altri hanno espresso dubbi sulla sua efficacia. Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghai, ha confermato la firma e ha sottolineato l’importanza di testare l’attuazione dell’accordo.

Il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif ha dichiarato che l’accordo entrerà in vigore con effetto immediato, ribadendo l’impegno del Pakistan come mediatore.

Le dichiarazioni di Trump e le critiche interne

Durante una conferenza stampa al G7 di Evian, Trump ha difeso l’accordo, definendolo un grande successo. Ha rivendicato di aver raggiunto tutti gli obiettivi prefissati e ha sottolineato che l’accordo è stato accolto positivamente dagli alleati. Tuttavia, ha anche avvertito che, in caso di violazioni, gli Stati Uniti non esiteranno a ricominciare a bombardare.

Le critiche non sono mancate, soprattutto dai democratici al Congresso. Una lettera di tre pagine inviata al segretario di Stato Marco Rubio chiede ulteriori dettagli sull’accordo. I deputati Gref Meeks, Jim Haines e Adam Smith hanno espresso preoccupazione per la mancanza di trasparenza e hanno richiesto maggiori informazioni.

Le implicazioni future e le sfide ahead

L’accordo rappresenta un punto di svolta nelle relazioni tra Stati Uniti e Iran, ma le sfide ahead sono numerose. La riapertura dello Stretto di Hormuz è un passo cruciale per la sicurezza energetica globale, ma la stabilità della regione rimane precaria. Trump ha ribadito la necessità di un cambio di regime in Iran, suggerendo che la nuova leadership potrebbe essere più aperta al dialogo.

Nel frattempo, il G7 di Evian ha visto un rinnovato senso di unità tra i leader mondiali. Macron ha parlato di un momento Eviansottolineando un cambiamento profondo nell’approccio di Trump. Tuttavia, le tensioni con l’Iran e le minacce di nuove sanzioni rimangono un punto di contesa.