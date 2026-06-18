Treenne ferito in uno zoo del Cambridgeshire: arresto per tentato omicidio

Un uomo di 30 anni è stato arrestato dalla Cambridgeshire Police dopo che un bambino di 3 anni è finito nel recinto dei coccodrilli a Johnsons of Old Hurst. Il piccolo è stato trasferito all'Addenbrooke's Hospital in condizioni critiche; le autorità stanno raccogliendo testimonianze per chiarire le dinamiche dell'accaduto.

Nel primo pomeriggio, alle 1.24pmla Cambridgeshire Police è intervenuta presso il parco zoologico Johnsons of Old Hurstsituato vicino a Huntingdon, dopo la segnalazione di un grave incidente in cui un bambino di 3 anni è finito nell’area dei coccodrilli. Le autorità hanno immediatamente attivato le operazioni di soccorso e il piccolo è stato portato in elicottero all’Addenbrooke’s Hospital di Cambridge, dove i medici definiscono le sue condizioni come critiche.

Contestualmente è stato arrestato un uomo di 30 anniresidente in Norfolk, sospettato di tentato omicidio.

Arresto, primo intervento e dichiarazioni della polizia

La Cambridgeshire Police ha confermato l’arresto dell’uomo e ha indicato che, al momento, non ci sono elementi che colleghino il sospetto alla vittima: “We do not believe the man arrested and the child are known to each other”ha dichiarato la detective inspector Verity McCann.

Gli agenti stanno ascoltando testimoni presenti nello zoo per ricostruire la sequenza degli eventi e capire se il bambino sia stato morso dagli animali o se le ferite siano conseguenza della caduta nel fossato della vasca dei coccodrilli. Le procedure investigative sono in corso e sono state avviate tutte le verifiche necessarie sul luogo dell’incidente.

Il luogo dell’incidente: Johnsons of Old Hurst e il suo patrimonio faunistico

Il parco coinvolto è una struttura privata che, secondo le informazioni pubbliche, ospita oltre 100 specie descritte come “affascinanti animali” e include tra gli esemplari presenti anche leoni africani, tigri del Bengala e appunto coccodrilli. Sul sito della struttura è presente la dicitura “over 100 fascinating animals”che sottolinea la varietà di specie custodite nello stabilimento. Lo zoo ha temporaneamente chiuso la Tropical House e ha invitato il pubblico a rivolgere eventuali richieste direttamente alla polizia, mentre la restante parte del parco è stata segnalata come operativa secondo le comunicazioni diffuse.

Reazione della comunità e messaggi ufficiali

La notizia ha suscitato forte sconcerto tra i visitatori e i residenti locali. Un testimone ha sintetizzato lo smarrimento di chi conosce il luogo affermando: “You couldn’t possibly imagine something like this happening here.” Anche il deputato locale, Ben Obese-Jectyha commentato che l’incidente è trattato come un evento critico e ha chiesto agli utenti dei social di evitare congetture: “This is now a live criminal investigation and I would ask people to refrain from speculation online.” Nel frattempo, personale specializzato della polizia resta impegnato a supportare la famiglia del bambino e a preservare la scena per le attività investigative.

Dettagli tecnici dell’intervento e ipotesi in corso

Le forze dell’ordine e i soccorritori hanno coordinato un intervento che ha visto la mobilitazione di personale sanitario e di unità speciali per la gestione di animali pericolosi, oltre al trasferimento urgente del paziente all’ospedale di Cambridge. Gli investigatori stanno valutando due ipotesi principali: un’aggressione diretta da parte di una o più persone o un comportamento che ha portato il bambino a cadere nella vasca dei coccodrilli. Al momento non è stata resa nota l’identità dell’arrestato e la polizia mantiene riservatezza su dettagli sensibili in attesa di ulteriori accertamenti.

La vicenda resta aperta e soggetta a sviluppi investigativi: la priorità delle autorità è chiarire la dinamica dei fatti e garantire il supporto alla famiglia del piccolo vittima. Gli aggiornamenti ufficiali saranno forniti dalle autorità competenti non appena disponibili.