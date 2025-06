Un bimbo di 7 anni è stato gravemente ferito in un incidente con un furgone a via Panturro, Trabia, e trasferito d’urgenza in ospedale.

Un grave incidente stradale ha coinvolto questa mattina un bimbo di 7 anni a Trabia. Il piccolo è stato investito da un furgone mentre si trovava in via Panturro ed è stato subito. L’episodio ha scosso la comunità locale, che segue con apprensione l’evolversi delle sue condizioni.

Questa mattina, un bimbo di 7 anni è rimasto coinvolto in un grave incidente in via Panturro, nel centro di Trabia, e si trova ora ricoverato in condizioni critiche. Dopo l’urto, avvenuto mentre il piccolo stava giocando davanti a casa, i soccorritori del 118 sono intervenuti tempestivamente, trasportandolo inizialmente all’ospedale di Termini Imerese. Successivamente, è stato trasferito al reparto di Rianimazione del Di Cristina.

Secondo le prime ricostruzioni, un autotrasportatore che stava percorrendo la stretta strada del quartiere avrebbe urtato il bambino, facendolo cadere a terra. La famiglia, insieme ad alcuni residenti, ha immediatamente allertato i soccorsi per prestare aiuto al piccolo.

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e accertare le responsabilità dell’autista coinvolto, che non sarebbe stato ancora identificato.

Dopo le prime cure ricevute al pronto soccorso del Cimino, dove era ancora cosciente ma intubato, è stato trasferito all’Ospedale dei Bambini per sospetto trauma cranico. A seguito degli accertamenti diagnostici, i medici hanno deciso di indurre il coma farmacologico per stabilizzare le sue condizioni in attesa degli esiti degli esami più approfonditi.