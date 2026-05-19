Questa sera il GF Vip entra nella fase più delicata della competizione con una puntata decisiva che porterà alla scelta del quinto finalista e del vincitore dell’edizione. Il televoto tra Renato Biancardi e Raimondo Todaro accende l’attesa del pubblico, pronto a scoprire chi continuerà la corsa verso la vittoria finale.
GF Vip: ultima serata tra spettacolo e verdetti decisivi
La puntata si aprirà con un’esibizione dal forte impatto scenico, guidata da Ilary Blasi insieme agli ex concorrenti e al corpo di ballo, che daranno vita a una sigla studiata per lasciare il segno. A seguire, la Casa diventerà il centro di una nuova performance collettiva: dopo settimane di sfide e confronti legati alla danza, i concorrenti porteranno sul palco un numero che raccoglie i passaggi più iconici delle loro esibizioni nel corso dell’edizione.
GF Vip, televoto decisivo: Renato Biancardi contro Raimondo Todaro per un posto in finale
Il primo televoto metterà a confronto Renato Biancardi e Raimondo Todaro, chiamati a contendersi l’ultimo posto disponibile tra i finalisti. Il concorrente più votato accederà direttamente all’ultima fase del reality, entrando nel gruppo che già comprende Antonella Elia, Alessandra Mussolini, Lucia Ilardo e Raul Dumitras.
Al momento, secondo le rilevazioni del pubblico, la situazione sembra leggermente sbilanciata: sul forum ufficiale del programma Raimondo Todaro guida con il 51%, mentre Renato Biancardi si ferma al 48%. Anche su Reality House il trend si conferma, con Todaro in vantaggio al 55% contro il 45% del suo avversario.
In attesa del verdetto del televoto, la serata entra nel vivo con un clima sempre più carico di tensione e aspettative.