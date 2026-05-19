Roma tratta con Bruxelles, serve flessibilità sui conti

Continua la trattativa dell’Italia con l’Unione europea sulla flessibilità del Patto di stabilità, rispetto alle spese per l’energia. La proposta avanzata dal ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti è nota da tempo: allargare, viste le condizioni eccezionali legate alla crisi in Medio Oriente e alla chiusura dello Stretto di Hormuz, la clausola di salvaguardia prevista per la difesa.
La risposta arrivata da Bruxelles, con il vicepresidente Valdis Dombrovkis, lascia la porta aperta, indicando la disponibilità della Commissione a valutare la richiesta italiana.
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