Formazione: console Benning, ‘Knowledge Center aiuta a creare nostri leader del futuro’

“Il rapporto tra gli Stati Uniti e l’Italia è estremamente forte, ma si basa davvero sul tipo di legami che vengono creati dagli studenti che arrivano qui in Italia, imparano la cultura italiana, ma allo stesso tempo costruiscono relazioni e spiegano cosa rappresentano gli Stati Uniti. Sono i n...

“Il rapporto tra gli Stati Uniti e l’Italia è estremamente forte, ma si basa davvero sul tipo di legami che vengono creati dagli studenti che arrivano qui in Italia, imparano la cultura italiana, ma allo stesso tempo costruiscono relazioni e spiegano cosa rappresentano gli Stati Uniti. Sono i nostri leader del futuro. Le relazioni che stanno costruendo oggi, come studenti in un programma di questo tipo, li accompagneranno nel futuro”.

Lo ha detto Douglass Benning, Console Generale degli Stati Uniti a Milano, in occasione dell’inaugurazione del primo Knowledge Center di Knowhow.org, la piattaforma educativa globale che integra formazione accademica, esperienza nelle imprese e immersione culturale, con l’obiettivo di formare la prossima generazione di leader. La prima sede permanente della piattaforma, è situata nell’Edificio Spark 3 nel quartiere in rigenerazione di Santa Giulia a Milano.

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