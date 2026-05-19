Food: mercato ittico italiano oltre i 4 miliardi nel 2026, crescono domanda qualità e consumo fuori

Il mercato ittico italiano supera nel 2026 i 4 miliardi di euro, confermandosi quarto in Europa. Lo evidenzia il Seafood Seminar 2026 del Norwegian Seafood Council a Milano, nell’ambito della fiera internazionale TuttoFood. La crescita è trainata soprattutto dai consumi fuori casa e dal Food Serv...

Il mercato ittico italiano supera nel 2026 i 4 miliardi di euro, confermandosi quarto in Europa. Lo evidenzia il Seafood Seminar 2026 del Norwegian Seafood Council a Milano, nell’ambito della fiera internazionale TuttoFood. La crescita è trainata soprattutto dai consumi fuori casa e dal Food Service. Ad aumentare, inoltre, la domanda di prodotti ready to cook e ad alto contenuto di servizio.

I consumatori premiano sempre più qualità, sicurezza e sostenibilità rispetto al prezzo.

https://www.youtube.com/watch?v=gOEbACv89R8