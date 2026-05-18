Carburante aerei, le mille voci dell'Ue in vista dell'estate - Eurofocus podcast, Adnkronos

Dalla Bce e dalla Commissione Europea arrivano messaggi contrastanti sulla disponibilità di carburante per aerei nell’Unione, mentre diventa sempre più chiaro che quest’estate in Europa volare potrebbe rivelarsi un’esperienza tutt’altro che piacevole.
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