Home > Video > Carburante aerei, le mille voci dell'Ue in vista dell'estate - Eurofocus podc...

Carburante aerei, le mille voci dell'Ue in vista dell'estate - Eurofocus podcast, Adnkronos

carburante aerei le mille voci dellue in vista dellestate eurofocus podcast adnkronos 2

Dalla Bce e dalla Commissione Europea arrivano messaggi contrastanti sulla disponibilità di carburante per aerei nell'Unione, mentre diventa sempre più chiaro che quest'estate in Europa volare potrebbe rivelarsi un'esperienza tutt'altro che piacevole.  Ascolta "Eurofocus" ogni giorno su podcast...

di Pubblicato il

© Riproduzione riservata

Dalla Bce e dalla Commissione Europea arrivano messaggi contrastanti sulla disponibilità di carburante per aerei nell’Unione, mentre diventa sempre più chiaro che quest’estate in Europa volare potrebbe rivelarsi un’esperienza tutt’altro che piacevole. 

Ascolta “Eurofocus” ogni giorno su podcast.adnkronos.com (https://podcast.adnkronos.com/show/eurofocus/) e su tutte le piattaforme di streaming.

Estratti audio: archivio audiovisivi Adnkronos. 
Musiche su licenza Machiavelli Music. 

https://www.youtube.com/watch?v=0cNlFhF76Sk