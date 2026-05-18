Lavori in Corso: l'Europa e la Cina

Al Parlamento europeo si dibatte su come proteggere le economie europee dalla sovrapproduzione di acciaio e da altre pratiche commerciali cinesi. Sullo sfondo, un rapporto che diventa sempre più complesso tra transizione energetica in corso, rischio dipendenze e le conseguenze della rivalità tra g...

Al Parlamento europeo si dibatte su come proteggere le economie europee dalla sovrapproduzione di acciaio e da altre pratiche commerciali cinesi. Sullo sfondo, un rapporto che diventa sempre più complesso tra transizione energetica in corso, rischio dipendenze e le conseguenze della rivalità tra grandi potenze. Il confronto con Paolo Borchia (Lega/PfE), capodelegazione leghista all’Eurocamera e membro della Commissione per l’industria, la ricerca e l’energia (Itre), e Benedetta Scuderi (Avs/Verdi), anch’ella membro di Itre oltre che della Delegazione per le relazioni con la Repubblica popolare cinese.

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