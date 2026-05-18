Previsioni meteo, in arrivo piogge e temporali sull'Italia: le zone interessate

Previsioni meteo, in arrivo piogge e temporali sull'Italia: le zone interessate

Una nuova perturbazione sta per colpire la nostra penisola: ecco le previsioni aggiornate per i prossimi giorni.

Una nuova perturbazione sta per colpire l’Italia, in alcune zone infatti la primavera dovrà attendere ancora qualche giorno. Ecco le previsioni meteo aggiornate.

Previsioni meteo: nuova perturbazione in arrivo sull’Italia

Sembra tutt’altro che primavera inoltrata, da ormai qualche settimana il maltempo e il freddo stanno facendo compagnia agli italiani.

In alcune zone si dovrà aspettare ancora qualche giorno prima di rivedere finalmente il cielo blu e di avere temperature in linea con le medie stagionali. E’ infatti in arrivo una nuova perturbazione che porterà instabilità su diverse regioni, con piogge e temporali. Vediamo ora nel dettaglio le previsioni meteo per i prossimi giorni.

Previsioni meteo, in arrivo piogge e temporali sull’Italia: le zone interessate

Come visto in alcune zone d’Italia la primavera dovrà aspettare ancora qualche giorno, è infatti in arrivo una nuova perturbazione. Vediamo ora nel dettaglio le previsioni meteo. Nella giornata di oggi, lunedì 18 maggio 2026, avremo instabilità al Nord-Ovest, con rischio temporali sul Piemonte.

Al Centro invece avremo un inizio di giornata soleggiata, con velature a partire dal pomeriggio. Al Sud sole e nuvole ma senza rovesci. A partire dalla giornata di domani, martedì 19 maggio, avremo un miglioramento del tempo al Nord-Ovest, con anche un rialzo delle temperature.