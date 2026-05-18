Incendio controllato su una terrazza vicino a piazza Duomo durante la festa dell'Inter

A Milano, il 18 maggio 2026, una giornata di celebrazione per lo scudetto dell’Inter è stata segnata da un allarme a pochi passi da piazza Duomo. Sulla terrazza sovrastante l’edificio che ospita il negozio H&M si è sviluppato un principio d’incendio che ha richiamato l’attenzione dei presenti. Secondo le prime ricostruzioni la combustione sarebbe stata provocata da un esplosivo pirotecnico usato per i festeggiamenti: la pista investigativa privilegiata parla di un petardo o fuoco d’artificio come causa scatenante.

La situazione è stata affrontata rapidamente dalle squadre di emergenza: i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto e hanno lavorato per contenere e spegnere le fiamme, evitando che si propagassero all’interno della struttura. Intorno alla zona si trovavano migliaia di persone in festa: la concentrazione maggiore era in piazza Duomo, dove si stima la presenza di circa 50mila tifosi, mentre lungo il tragitto dallo stadio al centro città si sono riversati un fiume umano di centinaia di migliaia di persone che hanno celebrato la squadra nerazzurra.

Che cosa è accaduto sulla terrazza

Il nucleo dell’evento si è sviluppato su una terrazza che affaccia nei pressi del cuore cittadino, sopra il negozio H&M. Qui si è registrato un punto di combustione iniziale che, per fortuna, non ha avuto esiti catastrofici grazie al pronto intervento delle autorità. I testimoni raccontano di scoppi e scintille provocati da fuochi pirotecnici, elementi che possono facilmente innescare materiali infiammabili presenti in spazi esterni.

In questo contesto, la prontezza dei soccorsi ha giocato un ruolo cruciale nel limitare danni e rischi per la folla.

Ipotesi sull’origine del rogo

Le ipotesi al momento convergono su un petardo o su un fuoco d’artificio lanciato tra i festeggiamenti come probabile miccia dell’incendio. È importante distinguere tra esplosivi pirotecnici amatoriali e dispositivi professionali: i primi, utilizzati in contesti affollati senza autorizzazioni, aumentano il rischio di incidenti. Gli inquirenti e i tecnici stanno valutando i residui e le testimonianze per confermare la dinamica, mentre la priorità delle squadre è stata mettere in sicurezza l’area e verificare l’assenza di vittime o feriti.

Intervento dei soccorsi e gestione dell’emergenza

La reazione dei vigili del fuoco è stata immediata: i mezzi sono giunti sul luogo e hanno operato per contenere le fiamme e spegnere il principio d’incendio, evitando così che la situazione degenerasse in un incendio più esteso. Le operazioni hanno incluso l’isolamento dell’area interessata, il controllo delle strutture adiacenti e le verifiche tecniche sulla stabilità della terrazza. La presenza di un’ampia folla ha reso le operazioni più delicate, ma non risultano notizie di persone coinvolte direttamente dalle fiamme.

Sicurezza della folla e misure preventive

Gestire la sicurezza in occasione di eventi con grandi aggregazioni, come la festa per lo scudetto dell’Inter, richiede piani coordinati tra forze dell’ordine, vigili del fuoco e organizzatori. In questa occasione la presenza stimata di circa 50mila persone in piazza Duomo e di molte più lungo il percorso verso il centro ha imposto misure di controllo per evitare panico e facilitare i soccorsi. Gli esperti ricordano che in situazioni simili è cruciale evitare l’uso di petardi in prossimità di edifici e seguire le indicazioni delle autorità per preservare l’incolumità di tutti.

Ripercussioni e reazioni

Il principio d’incendio ha attirato l’attenzione dei media e dei partecipanti alla festa: seppure l’episodio non abbia causato danni ingenti né vittime segnalate, riapre il dibattito sull’uso dei pirotecnici in contesti urbani e affollati. Le autorità locali stanno valutando eventuali provvedimenti e campagne informative per sensibilizzare i tifosi sui rischi legati a fuochi non controllati. Intanto, la celebrazione per lo scudetto dell’Inter è proseguita, con migliaia di tifosi che hanno ricordato il traguardo raggiunto, mentre chi di dovere continua a indagare sulle cause per evitare il ripetersi di episodi simili.