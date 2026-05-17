Le ore notturne sulle grandi arterie stradali possono trasformarsi in scenari ad alto rischio, dove la ridotta visibilità e la velocità aumentano la probabilità di incidenti gravi. È quanto emerge da un nuovo episodio avvenuto lungo l’A1, che ha coinvolto più veicoli e provocato conseguenze fatali. morto un 22enne.

Auto incastrata sotto a un camion in A1: soccorsi e feriti

L’evento ha generato una carambola che ha coinvolto complessivamente altri veicoli in transito, fino a sei in totale. Due persone, un uomo di 51 anni e una donna di 48, avrebbero riportato lievi conseguenze senza necessità di ricovero. I rilievi e la gestione del traffico sono stati affidati alla Polizia Stradale, mentre i vigili del fuoco hanno lavorato per liberare la carreggiata e mettere in sicurezza l’area.

La circolazione, pur rallentata nonostante le ore notturne, è tornata regolare intorno alle 5:30.2

Tragedia sull’A1, auto incastrata sotto a un camion: morto 22enne

Nella notte tra sabato e domenica, poco prima delle 2, lungo l’Autostrada del Sole in direzione sud, si è verificato un violento incidente al km 28, nel territorio di Villanova del Sillaro (Lodi), che ha coinvolto più veicoli e ha avuto esito mortale per un giovane di 22 anni.

Come riportato da Il Giorno, la BMW su cui viaggiava il ragazzo, diretto verso Bologna, ha impattato con estrema violenza contro un mezzo pesante, “si è infilata letteralmente sotto il rimorchio di un camion”, come riportato nelle prime ricostruzioni. Per il conducente non è stato possibile alcun intervento.