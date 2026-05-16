Una spedizione subacquea alle Maldive si è trasformata in una tragedia che ha coinvolto più persone, tra cui la 22enne italiana Giorgia Sommacal. La giovane è morta durante un’immersione insieme alla madre e ad altri sub, lasciando dietro di sé una storia di sogni, studio e progetti di vita interrotti a pochi passi dalla laurea. A ricordarla è il fidanzato, che in un’intervista al Corriere della Sera ha ripercorso le ultime ore e il dolore della perdita.

Il legame con il mare, la famiglia e l’amore: il ritratto di Giorgia Sommacal nei ricordi del fidanzato

Il racconto di Federico Colombo si trasforma in un mosaico di ricordi quotidiani che restituiscono l’immagine di una relazione intensa e profondamente intrecciata alla vita familiare. “Aveva davanti una vita piena, bellissima”, ripete, ricordando come i progetti condivisi fossero diventati una sola traiettoria.

“Mi diceva sempre di non arrabbiarmi e di sorridere alla vita”, confida ancora, aggiungendo: “La nostra vita sembrava uscita da una favola: un amore puro, vero, raro”.

La passione per il mare, coltivata fin dall’infanzia insieme alla madre Monica — docente di ecologia marina e ricercatrice — era parte identitaria di Giorgia. “Quando parlava del mare, delle immersioni o dei pesci, le si illuminavano gli occhi”, ricorda Federico, che la descrive come naturalmente portata a quel mondo: “In acqua sembrava sentirsi libera, nel suo elemento naturale”.

Non mancavano i gesti semplici della quotidianità: le partite allo stadio con tifo opposto, la presenza costante anche nei momenti difficili, come quando “venne a vedermi giocare a Busalla anche se nevicava. Era l’unica sugli spalti”. Sul telefono del ragazzo restano le foto e i messaggi, memoria di una vita interrotta: “Lei sarebbe tornata il 24… non vedevo l’ora che arrivasse”. E ora resta solo una domanda sospesa: “Come faccio ad andare avanti senza di lei?”.

Giorgia Sommacal morta alle Maldive, il dolore del fidanzato: “Tra un mese si sarebbe laureata”

Un viaggio che doveva essere esperienza, scoperta e felicità si è trasformato in una tragedia nelle acque dell’atollo di Vaavu, vicino ad Alimathaa. Giorgia Sommacal, 22 anni, ha perso la vita durante un’immersione subacquea insieme alla madre Monica Montefalcone e ad altri componenti del gruppo. Le operazioni di recupero della Guardia costiera locale proseguono per riportare a terra i corpi ancora dispersi, tra cui quelli di Muriel Oddenino e Federico Gualtieri, mentre è già stato recuperato il corpo del capo squadra Gianluca Benedetti, istruttore esperto. Una dinamica ancora al centro degli accertamenti, che ha spezzato una spedizione nata dalla passione condivisa per il mare.

A ricostruire le ultime ore è il fidanzato, Federico Colombo, che al Corriere della Sera ha raccontato il momento in cui ha compreso l’accaduto: “Mi è crollato il mondo addosso”. Pochi istanti prima dell’immersione, dice, aveva sentito la voce della ragazza: “Era entusiasta, mi aveva detto che appena riemersa mi avrebbe mandato le foto degli abissi maldiviani”. Quelle immagini, ripete, “non arriveranno mai”. A comunicargli la notizia è stato il padre della giovane, Carlo Sommacal, che ha sottolineato come la moglie “non avrebbe mai messo in pericolo la vita di nostra figlia né quella degli altri ragazzi”.

Giorgia, diplomata al liceo classico e iscritta a Ingegneria biomedica a Genova dal 2022, era ormai vicina al traguardo: “Tra un mese si sarebbe laureata”, e poi avrebbe proseguito verso Neuroscienze.