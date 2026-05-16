Questa mattina, 16 maggio 2026, intorno alle ore 5.30, si è verificato un terribile incidente stradale sull’A9 direzione Como: coinvolti nello scontro un camion, un furgone e un’auto che si è ribaltata. La situazione.

Terribile incidente sull’A9: scontro tra furgone, camion e auto

Intorno alle ore 5.30 di questa mattina, sabato 16 maggio 2026, si è verificato un grave incidente sull’autostrada A9 verso Como.

Il sinistro è avvenuto per l’esattezza tra Lomazzo Nord e Fino Mornasco. Coinvolti un camion, un furgone e un’auto, la quale a seguito dell’impatto si è ribaltata. Secondo le prime ricostruzioni, la vettura avrebbe innescato una collisione con un furgone, coinvolgendo poi anche un camion. Sul posto sono giunti subito sia i soccorsi che le autorità, queste ultime al fine di effettuare tutti i rilievi necessari a stabilire l’esatta causa del terribile incidente.

Terribile incidente sull’A9: coinvolta una famiglia

Come visto questa mattina si è verificato un grave incidente stradale sull’A9 direzione Como che ha coinvolto un’auto, un camion e un furgone. Sul posto sono giunti subito i soccorsi del 118 e i vigili del fuoco, che hanno estratto dalle lamiere una donna incinta che viaggiava assieme al marito e al figlio di un anno, rimasto ferito.

Ferito anche il conducente del furgone. Tutti i feriti sono stati trasportati in ospedale.