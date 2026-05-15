La donna scappata con due figli e quattro cani è stata ritrovata. Il padre ha lanciato un nuovo appello.

Sonia Bottacchiari, la donna fuggita con i figli e i cani, è stata ritrovata dopo 23 giorni di ricerche. Il padre Riccardo ha lanciato un appello per chiederle di tornare.

Sonia Bottacchiari e i figli sono stati ritrovati: l’appello del padre

Sonia Bottacchiari è stata ritrovata insieme ai due figli e ai quattro cani.

Si trovano all’estero e la donna ha fatto sapere di non avere nessuna intenzione di rientrare in Italia. Ha anche minacciato che se dovessero essere reso noto il luogo in cui si trovano scapperà di nuovo. I due ragazzi adolescenti sono consapevoli e consenzienti, hanno deciso di stare con la madre, e di conseguenza non si tratta di rapimento.

La situazione al momento è molto delicata, la donna è indagata e ci sono questioni da risolvere per quanto riguarda la scuola dei ragazzi e i diritti del padre Yuri Groppi.

Il padre della donna, Riccardo Bottacchiari, è felice che la figlia e i due nipoti siano stati trovati e che stiano bene, ma rimane in apprensione. “Sono felice che stiano bene, ma non ho idea di che cosa possa avere paura Sonia.

Sento parlare di situazioni familiari complicate, ma non riesco ad immaginare nulla. Forse con me non si confidava” ha dichiarato l’uomo, che ha espresso il timore che possano toglierle i figli e affidarli al padre. Nonno Riccardo ha lanciato anche un appello: “Sonia, ti prego, vi voglio qui, tornate, riporta a casa i ragazzi che devono andare a scuola. Vi voglio abbracciare tutti“.

Donna fuggita con i figli: l’indagine

Sonia Bottacchiari è indagata per sottrazione di minori, anche se i due figli sembra fossero consenzienti con la decisione di andarsene. Nonostante questo, è stato violato l’obbligo scolastico e anche i diritti del padre, da cui la donna è separata ma con cui condivide l’affido. “Sono vivi e questo è l’importante. Non vedo l’ora che la situazione si risolva. Confidiamo negli inquirenti” ha dichiarato il padre dei ragazzi.

La procuratrice di Piacenza ha scelto il massimo riserbo “per il benessere dei minori” e di conseguenza il luogo in cui si sono rifugiati non verrà rivelato, come riportato da La Repubblica. Lo scopo è quello di riportare Sonia Bottacchiari e i figli in Italia “attraverso un paziente lavoro di ascolto” per “riuscire a ricomporre una situazione familiare rappresentata come fortemente problematica“.