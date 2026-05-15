La 16enne, caduta tra banchina e treno alla stazione di Crespellano, è stata liberata dai vigili del fuoco: le sue condizioni.

Un grave incidente ferroviario ha coinvolto una studentessa 16enne alla stazione di Crespellano, nel Bolognese, riaccendendo l’attenzione sulla sicurezza nelle aree dei binari. La giovane è rimasta ferita dopo una caduta in prossimità di un treno in arrivo, con conseguenze serie che hanno richiesto un intervento immediato dei soccorsi.

Incidente alla stazione di Crespellano: la dinamica dei fatti

Come riportato da Il Corriere, nel primo pomeriggio di ieri, intorno alle 14, una studentessa di 16 anni è rimasta coinvolta in un grave incidente alla stazione ferroviaria di Crespellano, nella zona della Valsamoggia, nel Bolognese. La giovane si trovava sulla banchina in attesa del treno della linea Bologna–Vignola quando, per cause ancora in fase di accertamento, sarebbe scivolata finendo tra il marciapiede e il convoglio che in quel momento stava rallentando per entrare in stazione.

Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe trattato di un evento accidentale, forse legato a una distrazione. Nel momento della caduta, un piede della ragazza sarebbe rimasto incastrato sotto uno dei vagoni, rendendo impossibile per lei risalire autonomamente e mettendola a serio rischio di perdere l’arto. La Polizia ferroviaria sta lavorando per ricostruire con precisione l’esatta sequenza dei secondi in cui è avvenuto l’incidente.

Paura a Crespellano, 16enne cade tra banchina e convoglio: piede incastrato sotto il treno

Subito dopo l’accaduto è scattata la macchina dei soccorsi: presenti sul posto gli agenti della Polfer, i carabinieri e diverse squadre dei vigili del fuoco, intervenute per liberare la giovane rimasta sotto la carrozza. I pompieri hanno estratto la ragazza e l’hanno affidata al personale del 118, che ne ha disposto il trasferimento in elisoccorso all’ospedale Maggiore di Bologna. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

L’incidente ha provocato l’interruzione temporanea della circolazione ferroviaria sulla tratta, con conseguenti ritardi e cancellazioni comunicati da Trenitalia Tper. Il traffico è stato poi ripristinato nel corso del pomeriggio, intorno alle 16.