L'uomo si trova nel carcere di Poggioreale: sia la moglie che il figlio lo avevano già denunciato in passato.

Un uomo è stato arrestato a Napoli dopo aver aggredito, a seguito di una lite, la moglie con un paio di forbici. L’uomo era già stato denunciato per maltrattamenti sia dalla moglie che dal figlio.

Napoli, accoltella la moglie con un paio di forbici dopo una lite

Un uomo di 66 anni, a Napoli, avrebbe accoltellato la moglie utilizzando un paio di forbici, al culmine dell’ennesima lite.

L’aggressione è avvenuta ieri, mercoledì 13 maggio, nel Rione Traiano del capoluogo campano. Dal racconto della vittima, una donna di 65 anni, la lite è partita da motivi banali, con il marito che avrebbe cominciato a insultarla e minacciarla. Il 66enne avrebbe poi spinto violentemente la moglie contro il tavolo del soggiorno, che si è distrutto dalla forza del colpo e, in quel momento, la donna si sarebbe accorta che il marito aveva in mano un paio di forbici.

Prima di riuscire a fuggire, la donna è stata colpita un paio di volte. Rifugiatasi in taxi, ha raggiunto l’ospedale San Paolo, con l’equipe medica che ha chiamato le forze dell’ordine.

Accoltella la moglie con un paio di forbici: arrestato un 66enne

Il 66enne è stato arrestato e ne è stato disposto il trasferimento al carcere di Poggioreale.

E’ accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Dalle indagini è emerso che sia la moglie che il figlio avevano, nei mesi scorsi, presentato diverse denunce nei confronti dell’uomo per minacce, aggressioni fisiche e continui insulti.