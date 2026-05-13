Controlli in quota al grattacielo della Regione Piemonte dopo una segnalazione

I vigili del fuoco sono intervenuti al grattacielo della Regione Piemonte a Torino per verificare la presenza di materiale pericolante sui piani alti, con operazioni che coinvolgono droni e il nucleo SAF

Il 13 maggio 2026 i vigili del fuoco di Torino sono intervenuti al grattacielo della Regione Piemonte a seguito di una segnalazione riguardante la possibile presenza di materiale pericolante in quota. Le squadre operative hanno immediatamente avviato le procedure di verifica per stabilire la natura e la stabilità degli elementi esterni segnalati, privilegiando approcci che consentano controlli accurati senza esporre persone a rischi inutili.

La priorità è stata la messa in sicurezza dell’area e l’accertamento tecnico dello stato della facciata ai piani più alti.

Metodi e strumenti impiegati durante le verifiche

Per le ispezioni i comandi hanno utilizzato una combinazione di strumenti tradizionali e tecniche specialistiche: oltre alle squadre in presenza, sono stati impiegati droni per osservazioni dall’alto e il nucleo SAF per interventi in quota con le corde.

Il termine nucleo speleo alpino fluviale identifica unità addestrate a operare in condizioni verticali e difficili, capaci di raggiungere punti altrimenti inaccessibili. L’uso del SAPR (sistemi di aerei a pilotaggio remoto) ha permesso immagini dettagliate della facciata, riducendo la necessità di esposizioni prolungate del personale umano.

Organizzazione delle squadre e protocolli di sicurezza

Le operazioni si sono svolte secondo protocolli consolidati: prime rilevazioni visive con droni, successiva valutazione da terra e, dove necessario, interventi in corda del nucleo SAF. Questo approccio a fasi consente, oltre alla verifica immediata, la raccolta di dati utili per eventuali interventi di manutenzione. In ogni fase è stato mantenuto un cordone di sicurezza e sono state adottate misure per limitare l’accesso alle aree sottostanti, in linea con la prassi di operare in via precauzionale quando si sospetta la presenza di elementi instabili.

Area interessata e misure precauzionali

Le verifiche hanno riguardato specificamente due piani situati oltre il trentesimo livello dell’edificio, punti indicati nella segnalazione come potenzialmente critici. In conseguenza, una porzione dell’area sottostante il grattacielo è stata temporaneamente interdetta al pubblico per consentire operazioni in piena sicurezza. L’interdizione è stata disposta come misura cautelativa; non sono state ordinate evacuazioni generalizzate degli uffici all’interno dell’edificio, poiché al momento le condizioni non giustificavano procedure più restrittive.

Impatto su cittadini e lavoratori

La chiusura parziale dell’area sottostante ha avuto effetti limitati sulla circolazione pedonale e sulle attività lavorative, con percorsi alternativi segnalati per evitare la zona interessata. Le autorità locali e le squadre dei vigili del fuoco hanno coordinato la comunicazione e le indicazioni ai presenti, chiarendo che non risultavano feriti né situazioni di emergenza particolari al momento dell’intervento. L’obiettivo principale rimane garantire la tutela delle persone e prevenire possibili distacchi dall’alto.

Proseguimento delle verifiche e possibili sviluppi

Le operazioni dei vigili del fuoco proseguiranno fino al completamento delle verifiche tecniche necessarie a chiarire l’entità del problema segnalato. Se dalle ispezioni emergessero elementi instabili o danni alla facciata, saranno valutati interventi di ripristino strutturale o la pianificazione di lavori di manutenzione straordinaria. Ogni decisione su evacuazioni o ulteriori chiusure verrà presa in funzione dei risultati delle analisi e con il criterio della massima precauzione nei confronti della sicurezza pubblica.

Comunicazione e trasparenza durante l’intervento

Gli aggiornamenti ufficiali sono stati diffusi dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Torino, che ha evidenziato l’impiego di tecnologie come i droni e le competenze del nucleo SAF. La comunicazione puntuale serve a informare i cittadini sulle fasi dell’operazione e a evitare allarmismi, ribadendo che al momento non sono state adottate misure di evacuazione e che le attività sono finalizzate esclusivamente a verificare e garantire la sicurezza dell’area interessata.