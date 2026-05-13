Home > Cronaca > Controlli in quota al grattacielo della Regione Piemonte dopo una segnalazione

Controlli in quota al grattacielo della Regione Piemonte dopo una segnalazione

Controlli in quota al grattacielo della Regione Piemonte dopo una segnalazione

I vigili del fuoco sono intervenuti al grattacielo della Regione Piemonte a Torino per verificare la presenza di materiale pericolante sui piani alti, con operazioni che coinvolgono droni e il nucleo SAF

di Pubblicato il

Il 13 maggio 2026 i vigili del fuoco di Torino sono intervenuti al grattacielo della Regione Piemonte a seguito di una segnalazione riguardante la possibile presenza di materiale pericolante in quota. Le squadre operative hanno immediatamente avviato le procedure di verifica per stabilire la natura e la stabilità degli elementi esterni segnalati, privilegiando approcci che consentano controlli accurati senza esporre persone a rischi inutili.

La priorità è stata la messa in sicurezza dell’area e l’accertamento tecnico dello stato della facciata ai piani più alti.

Metodi e strumenti impiegati durante le verifiche

Per le ispezioni i comandi hanno utilizzato una combinazione di strumenti tradizionali e tecniche specialistiche: oltre alle squadre in presenza, sono stati impiegati droni per osservazioni dall’alto e il nucleo SAF per interventi in quota con le corde.

Il termine nucleo speleo alpino fluviale identifica unità addestrate a operare in condizioni verticali e difficili, capaci di raggiungere punti altrimenti inaccessibili. L’uso del SAPR (sistemi di aerei a pilotaggio remoto) ha permesso immagini dettagliate della facciata, riducendo la necessità di esposizioni prolungate del personale umano.

Organizzazione delle squadre e protocolli di sicurezza

Le operazioni si sono svolte secondo protocolli consolidati: prime rilevazioni visive con droni, successiva valutazione da terra e, dove necessario, interventi in corda del nucleo SAF. Questo approccio a fasi consente, oltre alla verifica immediata, la raccolta di dati utili per eventuali interventi di manutenzione. In ogni fase è stato mantenuto un cordone di sicurezza e sono state adottate misure per limitare l’accesso alle aree sottostanti, in linea con la prassi di operare in via precauzionale quando si sospetta la presenza di elementi instabili.

Area interessata e misure precauzionali

Le verifiche hanno riguardato specificamente due piani situati oltre il trentesimo livello dell’edificio, punti indicati nella segnalazione come potenzialmente critici. In conseguenza, una porzione dell’area sottostante il grattacielo è stata temporaneamente interdetta al pubblico per consentire operazioni in piena sicurezza. L’interdizione è stata disposta come misura cautelativa; non sono state ordinate evacuazioni generalizzate degli uffici all’interno dell’edificio, poiché al momento le condizioni non giustificavano procedure più restrittive.

Impatto su cittadini e lavoratori

La chiusura parziale dell’area sottostante ha avuto effetti limitati sulla circolazione pedonale e sulle attività lavorative, con percorsi alternativi segnalati per evitare la zona interessata. Le autorità locali e le squadre dei vigili del fuoco hanno coordinato la comunicazione e le indicazioni ai presenti, chiarendo che non risultavano feriti né situazioni di emergenza particolari al momento dell’intervento. L’obiettivo principale rimane garantire la tutela delle persone e prevenire possibili distacchi dall’alto.

Proseguimento delle verifiche e possibili sviluppi

Le operazioni dei vigili del fuoco proseguiranno fino al completamento delle verifiche tecniche necessarie a chiarire l’entità del problema segnalato. Se dalle ispezioni emergessero elementi instabili o danni alla facciata, saranno valutati interventi di ripristino strutturale o la pianificazione di lavori di manutenzione straordinaria. Ogni decisione su evacuazioni o ulteriori chiusure verrà presa in funzione dei risultati delle analisi e con il criterio della massima precauzione nei confronti della sicurezza pubblica.

Comunicazione e trasparenza durante l’intervento

Gli aggiornamenti ufficiali sono stati diffusi dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Torino, che ha evidenziato l’impiego di tecnologie come i droni e le competenze del nucleo SAF. La comunicazione puntuale serve a informare i cittadini sulle fasi dell’operazione e a evitare allarmismi, ribadendo che al momento non sono state adottate misure di evacuazione e che le attività sono finalizzate esclusivamente a verificare e garantire la sicurezza dell’area interessata.