Il delitto di Garlasco continua a tenere banco, ogni giorni con qualche novità in più. Secondo i pm Andrea Sempio non passò per casa davanti alla villetta dei Poggi dopo l’omicidio. Ecco perché.

Caso Garlasco, i pm: “Sempio non passò per caso davanti alla villetta dei Poggi dopo l’omicidio”

In attesa di capire le mosse difensive degli avvocati di Andrea Sempio, emerge un altro dettaglio nelle indagini svolte fino a qui.

Come infatti si legge su Leggo secondo i pm il 38enne “non passò per caso davanti alla villetta dopo l’omicidio”, dopo aver “notato la presenza di un’ambulanza e diverse persone” in via Pascoli, come mise a verbale. Secondo i pm sarebbe solo un’altra bugia detta dal 38enne, il quale sarebbe tornato consapevolmente sul luogo del delitto, dopo aver ucciso Chiara Poggi.

Ma, come mai i pm sono arrivati a questa conclusione?

Caso Garlasco, la Procura smentisce Sempio: ecco perché non sarebbe tornato per caso in via Pascoli

Secondo i pm Andrea Sempio, in auto col padre, non sarebbe tornato per caso davanti alla villetta dei Poggi dopo l’omicidio. Nelle carte depositate con la chiusura della nuova inchiesta, l’aggiunto Stefano Civardi e le pm Valentina De Stefano e Giuliana Rizza, allargando delle piantine della zona, hanno scritto che “non si capisce per quale motivo”, il 38enne in auto col padre, dopo le 15, passando dalla casa della nonna a quella di famiglia, “avrebbe dovuto transitare all’altezza di via Pascoli.” La villetta dei Poggi, infatti, si trovava “nella direzione opposta.

” Quindi, secondo i pm, “non è verosimile che dal breve tratto di Pavia, percorso dall’indagato e dal padre, fossero visibili le persone presenti in via Pascoli, considerata la distanza e la presenza di due rotatorie.” Nel 2008 inoltre Sempio aveva raccontato di essere passato “nuovamente in via Pascoli per curiosità verso le 16 da solo“, e di aver saputo da una giornalista che “era stata trovata morta una ragazza all’interno della propria abitazione”, con qualcuno dei presenti che aveva fatto il nome di Chiara Poggi. Poi, tornato a casa, era andato di nuovo là assieme al padre.