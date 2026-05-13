Eurovision 2026: calo di ascolti alla prima semifinale e l'effetto Sal Da Vinci

Scopri perché la prima semifinale dell'Eurovision 2026 ha registrato un calo di audience nonostante il boom social intorno a Sal Da Vinci

La prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026 ha offerto più di uno spunto: da una performance italiana trasformata in fenomeno social fino a un risultato d’audience inferiore alle aspettative. Il nome di punta della serata è stato Sal Da Vinci, la cui esibizione di “Per sempre sì” ha scatenato un’ondata di condivisioni in rete, mentre i numeri televisivi mostrano segnali di frenata rispetto all’anno precedente.

In un martedì serale particolarmente affollato dal punto di vista televisivo, la semifinale trasmessa da Rai 2 ha raccolto spettatori ma non ha replicato i picchi degli ultimi anni: capire le dinamiche dietro il dato è utile per interpretare sia il valore del fenomeno digitale sia la reale salute dell’evento sul piccolo schermo.

I numeri della prima semifinale

La serata del 12 maggio 2026 è stata seguita da 1.856.000 telespettatori, corrispondenti al 10,1% di share. Il confronto con la prima semifinale del 2026 è immediato: un anno fa la platea era stata di 2.248.000 spettatori con il 12,2% di share, quindi si osserva una flessione di circa 400.000 spettatori e due punti percentuali.

Questo calo va letto alla luce del contesto: la prima serata presentava alternative molto forti e la copertura mediatica dell’evento è stata segnata anche da polemiche e dal ritiro di alcuni Paesi.

Concorrenza in palinsesto

Per comprendere l’andamento degli ascolti è importante ricordare che la serata era contesa con programmi consolidati: su Rai 1 andava in onda una replica de Il Commissario Montalbano, mentre su Canale 5 era prevista la sedicesima puntata del Grande Fratello Vip 8. Il quadro spiega come la scelta del pubblico possa aver inciso sul valore relativo degli ascolti dell’Eurovision.

Un bilancio storico degli ascolti in Italia

L’andamento dell’evento nel nostro Paese è cambiato molto negli anni: dopo una trasmissione su Rai 5 e poi su Rai 4, l’Eurovision ha trovato platee sempre più ampie fino al passaggio su Rai 1 nel 2026. Tra i dati significativi: nel 2012 la semifinale registrò circa 64.000 telespettatori (0,23%), mentre l’edizione 2026 raggiunse il picco di 5.507.000 spettatori con il 27,00% di share. Negli ultimi anni, trasmessa su Rai 2, la semifinale ha oscillato tra 1,8 e 2,2 milioni di spettatori (2026: 1.824.000, 2026: 1.912.000, 2026: 2.248.000).

Trend e interpretazioni

La progressione mostra come l’evento possa ottenere risultati molto diversi a seconda della rete di trasmissione e del contesto editoriale: il 2026 resta un caso a sé per via dell’edizione ospitata in Italia, mentre il ritorno su Rai 2 mostra numeri comunque superiori alla media della rete, ma sensibili alle variabili di programmazione e all’interesse mediatico attorno agli artisti in gara.

Il caso Sal Da Vinci: dal palco al web

La performance di Sal Da Vinci è diventata un vero e proprio caso digitale. Un video delle prove, diffuso prima della prima semifinale, ha generato grande attenzione internazionale e una crescita immediata negli ascolti in streaming del brano “Per sempre sì”. Secondo fonti giornalistiche, il pezzo ha superato soglie importanti sui servizi di streaming: oltre 36 milioni di stream secondo alcuni resoconti, mentre altre rilevazioni parlano di cifre come 24,2 milioni; in ogni caso il brano è risultato tra i più ascoltati della manifestazione.

Impatto su scommesse e posizionamento

La viralità ha avuto anche conseguenze sulle quote dei bookmaker: il sentiment positivo e l’ampia circolazione del video hanno spinto gli analisti a rivedere le posizioni di Sal Da Vinci nelle previsioni di vittoria, trasformando l’artista in uno dei protagonisti più discussi dell’edizione.

Produzione, accessibilità e scena

L’edizione numero 70 si è svolta alla Wiener Stadthalle con una macchina organizzativa molto complessa: centinaia di persone coinvolte, un impianto luci e video ad alta densità di led, decine di telecamere e una rete dati capace di gestire petabyte di contenuti. Inoltre l’attenzione all’accessibilità è stata sottolineata da soluzioni tecniche come sottotitoli, audiodescrizione e la traduzione in Lingua dei Segni Italiana per la finale, misure che ampliano la fruizione dell’evento a platee più ampie.

Elementi scenici e ospiti

La manifestazione ha proposto momenti ricorrenti e omaggi storici, ospitando interpreti e numeri che richiamano il passato dell’Eurovision. Questi inserti, insieme alla presenza di figure internazionali e a elementi coreografici di grande impatto, hanno contribuito a mantenere alto il livello dello spettacolo, pur non traducendosi automaticamente in un record d’ascolti televisivi per la singola serata.

In sintesi, la prima semifinale dell’Eurovision 2026 ha mostrato un doppio volto: performance e contenuti capaci di dominare le conversazioni online e, al tempo stesso, una platea televisiva che ha registrato un lieve calo rispetto al 2026. Interpretare questi dati richiede di considerare tanto la forza del fenomeno social quanto le scelte di palinsesto e il contesto mediatico più ampio.