Elodie e Marracash cantano insieme a Barona: il ritorno al Marra Block Party

Il cuore della Barona ha ospitato un appuntamento che unisce musica, comunità e restituzione sociale: il Marra Block Party ha visto sul palco Marracash e, a sorpresa per molti, anche Elodie, con cui il rapper ha condiviso l’esecuzione di “Niente Canzoni d’Amore”. L’evento, andato in scena il 18 aprile 2026, è stato concepito per trasformare le strade del quartiere in un palcoscenico urbano, mettendo in primo piano le radici dell’artista e l’energia della scena locale.

La manifestazione non è stata soltanto un concerto: i biglietti, messi in vendita il 5 marzo al prezzo di 25 euro e andati sold out in poche ore, hanno dato priorità ai residenti del Municipio 6 e hanno previsto che il ricavato fosse destinato a progetti sociali e alla riqualificazione degli spazi per i giovani della zona. In questo modo il concerto ha voluto tradurre lo slancio artistico in un contributo concreto alla comunità.

Un format ispirato alle radici urbane

Il Marra Block Party si è ispirato alle celebrazioni di strada che hanno plasmato la cultura hip hop nelle grandi città, puntando a restituire al quartiere una festa collettiva. Prodotto da Friends&Partners e BigPicture Mngmnt in collaborazione con il Municipio 6 e il Comune di Milano, l’evento ha voluto raccontare una storia di riscatto: quella della Barona, spesso presente nelle liriche di Marracash.

L’idea era chiara: fare della strada il luogo della memoria e della rinascita, con la musica come collante.

Il valore simbolico della scelta

Scegliere la Barona come teatro dell’evento ha avuto un significato doppio: da una parte valorizzare il luogo che ha formato l’artista, dall’altra utilizzare il palco per attrarre risorse verso iniziative locali. Il concerto si è trasformato così in un ponte tra successo artistico e responsabilità civica, dove l’attenzione ai giovani e agli spazi pubblici è stata al centro dell’operazione.

Scaletta, ospiti e momenti salienti

La giornata è iniziata con il servizio Infopoint attivo dalle 12:30 e l’apertura dei varchi al pubblico dalle 15:00; il programma è poi partito alle 16:30 con gli opening act. Dopo i dj set di Chef P e dj 2P, si sono susseguiti artisti e crew locali come Bandits Crew, R1Mka, Elylaba, xMikeyi, Yas Laba, Y.E.B., Mimmoflow e ABBY 6IX, mentre Rame ha aperto ufficialmente lo spazio dedicato a Marracash.

La performance condivisa

Tra i momenti più commentati c’è stata la partecipazione di Elodie sul palco con Marracash, quando i due hanno cantato insieme “Niente Canzoni d’Amore”. Il brano, pubblicato originariamente da Marracash nel 2016 con un featuring, è diventato una traccia che nel tempo ha acquisito nuovi significati anche grazie a interpretazioni successive. La presenza di Elodie ha aggiunto una nota emotiva e ha richiamato l’attenzione dei fan, confermando il valore degli incontri artistici in contesti popolari.

Impatto pratico e gestione della logistica

Per consentire lo svolgimento della manifestazione sono state previste limitazioni alla circolazione: le operazioni tecniche sono iniziate già nei giorni precedenti senza variazioni significative al traffico, mentre nella giornata dell’evento l’area compresa tra via De Pretis, via Voltri e via San Virgilio è stata progressivamente interdetta al traffico generale. Dalle 8:00 l’accesso è stato riservato ai residenti e ai mezzi di emergenza, con il blocco totale del traffico veicolare dalle 13:00 fino alla mezzanotte, pur mantenendo garantito il passaggio pedonale per gli abitanti.

Trasporti e accessibilità

Chi ha raggiunto la Barona ha potuto contare su diverse linee di autobus — tra cui le 98, 74 e 71 — mentre le indicazioni per l’ingresso e il deflusso sono state gestite per non compromettere l’accesso dei residenti. Le restrizioni sono state comunicate in anticipo, con l’obiettivo di bilanciare la vivacità dell’evento e la necessità di minimizzare i disagi alla circolazione.

Oltre alla serata in sé, l’evento ha lasciato aperta la prospettiva di ulteriori collaborazione artistiche: tra gli ospiti menzionati è emersa la presenza possibile di Guè, con cui Marracash ha in programma altre iniziative live, mentre l’approccio adottato conferma come i concerti possano diventare strumenti per sostenere la crescita urbana e la partecipazione culturale.