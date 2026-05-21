Machine Gun Kelly contro Yungblud: accuse su tour cancellati e biglietti

Scontro tra Machine Gun Kelly e Yungblud: dalle collaborazioni al gelo, ora nuove accuse sui tour, sulla salute e sui prezzi dei biglietti

La tensione tra Machine Gun Kelly e Yungblud è tornata alla ribalta dopo un duro commento pubblicato su Instagram da parte del primo, noto anche come ex compagno di Megan Fox. Quello che per anni è stato un sodalizio artistico e personale si è incrinato: i due avevano condiviso palchi e brani insieme, ma oggi le parole tra loro si susseguono a colpi di accuse pubbliche.

Come è nato l’ultimo scontro

La scintilla che ha riacceso il conflitto è stata una clip promozionale in cui Yungblud parlava del suo festival BludFest e della volontà di mantenere prezzi accessibili per i fan. Nel commento di risposta, Machine Gun Kelly ha attaccato il collega sostenendo che parte di un tour fosse stato annullato per mancanza di vendite e che la motivazione ufficiale fosse stata la salute mentale.

L’accusa pubblica includeva anche il riferimento a una foto al Nobu, usata per mettere in discussione la versione fornita dal cantante britannico, con accuse di incoerenza tra parole e fatti.

Le versioni ufficiali e le repliche

Da una parte, il team di Yungblud ha scelto una linea più defilata: secondo quanto riferito ai media, Dom avrebbe preferito non scendere in polemica perché concentrato sul proprio tour nordamericano sold out e sul lavoro al prossimo album.

La scelta del silenzio è stata giustificata come volontà di non perdere tempo in contrapposizioni che potrebbero distrarre dagli impegni professionali.

Il racconto sulle cancellazioni

Per chiarezza, il cantante britannico aveva spiegato pubblicamente di aver dovuto sospendere parte delle date dopo controlli medici: gli esami alla voce e alcuni test ematici avevano evidenziato problemi che il medico gli ha chiesto di trattare con attenzione, imponendo una pausa fino a fine anno. In quel comunicato si leggeva il rammarico per le date saltate e l’impegno a prendersi cura della propria salute prima di tutto, una motivazione che ora viene messa in discussione dall’attacco social di Machine Gun Kelly.

La risposta di Machine Gun Kelly

Nell’attacco, il rapper statunitense ha contestato la narrazione ufficiale parlando di incongruenze tra l’annullamento delle date e la vita privata documentata dai paparazzi; ha accusato il collega di usare la salute mentale come alibi per coprire difficoltà commerciali e ha criticato i prezzi dei biglietti, sostenendo che non fossero particolarmente diversi da quelli di altri artisti. Questo commento, molto duro nel tono, è stato notato e poi rimosso da alcuni account secondo i resoconti dei media.

Un rapporto che si è consumato nel tempo

Per comprendere lo stato attuale dei rapporti bisogna guardare al passato: Machine Gun Kelly e Yungblud hanno condiviso periodi di grande sintonia artistica, con collaborazioni come I Think I’m Okay, Body Bag e Acting Like That che li hanno mostrati uniti sulla scena pop-punk. Tuttavia, la frattura è emersa pubblicamente in occasione di un episodio collegato al podcast degli Osbourne del 2026, quando commenti e non-difese han lasciato strascichi emotivi.

Frecciatine e nuovi brani

La rottura è proseguita anche sul piano musicale: uno dei brani pubblicati da Machine Gun Kelly è stato interpretato dai fan come contenente frecciatine verso Yungblud, con versi che rimandano a percorsi personali e a trasformazioni stilistiche passate. Anche questo elemento alimenta la narrativa del litigio, mescolando questioni professionali e sentimenti di delusione per amicizie che non corrispondono più tra pubblico e privato.

Cosa resta da questa vicenda

Al di là delle invettive, la vicenda solleva questioni più ampie sul rapporto tra salute, comunicazione pubblica e aspettative del pubblico nei confronti degli artisti dal vivo. Il caso tra Machine Gun Kelly e Yungblud mostra come le dinamiche di mercato, le scelte personali e la gestione delle informazioni possano innescare conflitti anche tra ex alleati creativi. Restano aperti gli sviluppi: da una parte la tromba dei media e dei social, dall’altra la volontà dei protagonisti di concentrarsi sui rispettivi impegni professionali.

In conclusione, la diatriba tra questi due nomi di spicco del panorama pop-punk non sembra destinata a spegnersi in fretta: tra accuse pubbliche, repliche ufficiali e l’eredità delle collaborazioni passate, il confronto continuerà a interessare fan e osservatori, mentre entrambi gli artisti proseguono i propri percorsi di carriera.