Da GBCI Europe Circle focus su innovazione, energia e digital

Milano, 21 mag. (askanews) – Si è aconcluso GBCI Europe Circle, uno degli appuntamenti europei più rilevanti dedicati all’edilizia sostenibile. Al centro del confronto, le sfide del futuro: decarbonizzazione, efficienza energetica e innovazione nel settore delle costruzioni.Per Knauf la sostenibilità rappresenta oggi una priorità strategica, tra riduzione delle emissioni e trasformazione dei processi produttivi.Le parole di Luca Sironi, General Manager di Knauf Italia: “Per l’industria delle costruzioni in generale un tema molto pressante è quello della riqualificazione energetica degli edifici e quindi tenendo quello come ambizione fondamentale e imprescindibile, poi le innovazioni che ci vanno a supporto ruotano principalmente intorno al concetto di economia circolare, come assicurare sistemi e soluzioni che minimizzino l’impiego di nuovi materiali, materiali innovativi ad alte prestazioni che permettano di assicurare efficientemente energetico come faro con minor consumo e impiego di risorse”.Riqualificazione energetica, economia circolare e materiali innovativi saranno sempre più centrali per accelerare la transizione verso un’edilizia sostenibile ed efficiente.Ancora Luca Sironi, General Manager di Knauf Italia: “Usare materiali riciclati significa innanzitutto trovarli, poi trattarli, poi reimpiegarli.

Un altro fronte di innovazioni è in generale connesso a sfruttare la digitalizzazione per controllare gli aspetti di sostenibilità di un edificio attraverso dati e infrastrutture digitali. Gli investimenti continui nel cosiddetto BIM, Building Information Modeling, sono un po’ lo stato dell’arte tra le varie aziende che operano in queste industrie”.Dalla progettazione digitale all’intelligenza artificiale, le nuove tecnologie stanno rivoluzionando il mondo delle costruzioni, migliorando gestione, tempi e sostenibilità dei cantieri.Un ultimo commento di Luca Sironi, General Manager di Knauf Italia: “Il BIM permette di modellare una struttura dalla fase di design, alla fase di messa in opera, alla fase di esercizio.

E così a tutti gli step della vita utile di un immobile permette di scegliere le soluzioni a più basso impatto, di costruire nella maniera più produttiva e meno impattante possibile, si pensi al caso della riduzione dello spreco dei materiali per esempio, e durante la fase di vita operativa permette di controllare il dispendio energetico di un edificio, di intervenire sulla manutenzione preventiva e aumentando nella produttività il valore del tempo e sicuramente l’impronta sostenibile”.Innovazione e digitalizzazione guideranno dunque il futuro dell’edilizia europea, con l’obiettivo di costruire in modo sempre più efficiente e sostenibile.