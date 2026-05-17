Dara vince l'Eurovision Song Contest 2026 con Bangaranga: prima vittoria per la Bulgaria

Dara trionfa a Vienna con Bangaranga: dal successo nazionale alle scelte artistiche che hanno convinto giurie e pubblico

La serata dell’Eurovision Song Contest 2026 ha segnato un momento storico: la Bulgaria conquista per la prima volta il titolo grazie a Dara e al suo brano Bangaranga. Contro molti pronostici la cantante ha saputo coniugare un ritornello immediato con uno spettacolo visivo calibrato, ottenendo il consenso sia delle giurie tecniche sia del pubblico attraverso il televoto.

Questa vittoria arriva dopo una lunga partecipazione del Paese alla manifestazione e rappresenta una svolta per la scena musicale bulgara.

Dietro il successo c’è un percorso artistico consolidato: Darina Nikolaeva Jotova, nota come Dara, ha saputo trasformare il proprio profilo nazionale in un progetto con valenza internazionale, portando sul palco di Vienna non solo una canzone orecchiabile ma un messaggio chiaro sul tema della libertà personale e della ribellione creativa.

Le origini e la carriera di Dara

Nata a Varna il 9 settembre 1998, Dara è emersa al grande pubblico dopo la partecipazione alla versione bulgara di X Factor nel 2015, dove si è classificata terza. Da allora ha costruito una carriera costante nel pop regionale: singoli come Thunder (uscito nel 2026), Call Me e Mr.

Rover hanno dominato le classifiche nazionali. I suoi brani e i video hanno superato i 80 milioni di stream e visualizzazioni, consolidando la sua immagine come interprete di riferimento nel panorama balcanico.

Eredità e impegno nel paese

Oltre ai successi discografici, Dara ha svolto il ruolo di coach a The Voice of Bulgaria nel 2026 e nel 2026, contribuendo a formare nuove leve. Il primo album ufficiale, Rodena takava, è stato pubblicato nel 2026 ed è risultato il disco femminile più venduto dell’anno nel Paese; il progetto più intimo, Adhdara, è invece uscito nel 2026 e ha segnato una fase di transizione verso una identità più riconoscibile a livello internazionale.

Bangaranga: la canzone e lo spettacolo

Bangaranga, il brano che ha portato al trionfo, è stato descritto dall’artista come un inno alla scoperta della forza interiore e all’agire con amore piuttosto che con paura. Il titolo, che nella resa interpretativa richiama il concetto di rivolta o caos creativo, ha funzionato come grimaldello emotivo per coinvolgere platee diverse, grazie a un arrangiamento pop che mescola ritmi incisivi e un ritornello immediato. La capacità del brano di parlare a più livelli ha convinto sia le giurie tecniche sia il pubblico televisivo.

Lo staging e il contributo europeo

La messa in scena di Bangaranga è stata curata dal regista svedese Fredrik Rydman, noto per aver curato lo staging del vincitore svedese Måns Zelmerlöw nel 2015 con “Heroes” e dello svizzero Nemo nel 2026 con “The Code”; Rydman aveva inoltre collaborato nel 2026 con Käärijä. La proposta visiva univa energia coreografica, luci studiate e un’immagine forte che ha esaltato il ritornello, trasformando il brano in un vero e proprio tormentone internazionale.

Impatto per la Bulgaria e prospettive future

La vittoria rappresenta un traguardo storico: la Bulgaria, che aveva debuttato all’Eurovision nel 2005, non aveva mai conquistato il titolo e il miglior piazzamento fino ad allora era stato il secondo posto ottenuto da Kristian Kostov nel 2017 con “Beautiful Mess”. La partecipazione del Paese è stata altalenante, con numerose non qualificazioni e una pausa tra il 2026 e il 2026. Questo successo potrebbe segnare l’inizio di una nuova fase di attenzione internazionale verso gli artisti bulgari e aprire opportunità per esportare altri progetti musicali della regione.

Per Dara la vittoria a Vienna non è solo un riconoscimento personale ma la conferma di un percorso che l’ha vista evolvere da talento emergente a protagonista del pop balcanico. La combinazione di brani di successo, presenza televisiva e scelte artistiche coerenti ha creato le condizioni perché un pezzo come Bangaranga diventasse la chiave per una pagina nuova nella storia musicale della Bulgaria.