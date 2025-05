Un evento che cresce di anno in anno

L’Eurovision Song Contest si conferma come uno degli eventi musicali più attesi e seguiti in Europa, con un incremento costante degli ascolti in Italia. Dalla sua ripresa nel 2011, grazie anche alla presenza di icone come Raffaella Carrà, il festival ha saputo attrarre un pubblico sempre più vasto.

La finale di quest’anno, trasmessa su Rai Uno, ha raggiunto ben 4.756.000 spettatori, con uno share del 33,9%, segnando un nuovo record per l’evento.

Un confronto con gli anni precedenti

Rispetto agli anni passati, gli ascolti dell’Eurovision hanno subito un notevole incremento. Nel 2022, ad esempio, la finale aveva attirato 6.590.000 telespettatori, ma anche le semifinali di quest’anno hanno registrato numeri significativi, con la prima semifinale che ha raggiunto 2.248.000 spettatori e la seconda 1.636.429. Questo trend positivo dimostra come il festival stia guadagnando sempre più popolarità, superando le decine di migliaia di spettatori di qualche anno fa.

Il contesto televisivo italiano

Il successo dell’Eurovision si inserisce in un contesto televisivo italiano in continua evoluzione. Mentre Rai Uno si afferma come leader nella trasmissione di eventi musicali, altre reti come Mediaset faticano a mantenere il passo. Programmi come “Techetechetè” e “L’Isola dei Famosi” hanno visto ascolti inferiori, evidenziando la forza dell’Eurovision nel panorama televisivo. La competizione tra i canali è accesa, ma l’Eurovision sembra avere un appeal unico che continua a catturare l’attenzione del pubblico.