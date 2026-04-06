Possibile svolta per Imma Tataranni: dai film tv allo spin-off

La quinta stagione di Imma Tataranni si è chiusa lasciando più domande che certezze sul futuro del personaggio e della fiction ambientata a Matera. Dopo l’annuncio di Vanessa Scalera circa la sua intenzione di mettere fine al suo percorso con la serie, produttori e sceneggiatori stanno valutando soluzioni alternative per non disperdere l’universo narrativo costruito in questi anni. Lo sceneggiatore Salvatore De Mola ha riconosciuto la difficoltà del momento ma non ha escluso possibilità che possano riportare in vita il personaggio con modalità diverse dal classico formato seriale.

Perché la serie sembra arrivata a una svolta

Dietro la decisione di sospendere la continuità tradizionale c’è una combinazione di fattori: la stanchezza creativa percepita dallo staff, il desiderio personale dell’attrice di esplorare nuovi ruoli e le reazioni miste del pubblico al finale della stagione. La sensazione è che la fiction abbia raggiunto un punto di saturazione narrativo e che serva una ricollocazione strategica per mantenere viva la passione del pubblico. In questo contesto, il termine riconfigurazione assume valore pratico: si tratta di ripensare formato, frequenza e protagonisti senza tradire l’identità dello show.

La posizione di Vanessa Scalera e le reazioni interne

Vanessa Scalera ha reso pubblica la sua indisponibilità a proseguire nella veste di sostituto procuratore, una scelta che ha sorpreso e rattristato molti membri del cast. Dalla parte della produzione, però, non si parla di chiusura definitiva in termini assoluti: Salvatore De Mola ha ammesso che non si può escludere un ripensamento dell’attrice in futuro. Nel frattempo si valutano ipotesi che potrebbero valorizzare altri interpreti come Alessio Lapice e il suo maresciallo Calogiuri, offrendo così alternative narrative senza forzare la presenza continua di Scalera.

L’ipotesi dei film televisivi come soluzione

Una delle strade più concrete sul tavolo è trasformare la serie in una serie di film televisivi, ognuno con durata più estesa rispetto all’episodio medio. Questo approccio, ispirato al modello de Il commissario Montalbano, permetterebbe di mantenere vivo il personaggio con una presenza meno costante ma più densa a livello narrativo. Il beneficio pratico è evidente: un film televisivo richiede un impegno di tempo concentrato, consentendo agli attori principali di conciliare altri progetti senza abbandonare del tutto il ruolo che li ha resi celebri.

Il precedente di Luca Zingaretti e Montalbano

Il caso di Luca Zingaretti e del suo Il commissario Montalbano rappresenta un esempio utile per capire come una fiction possa ripensarsi mantenendo intatto il proprio fascino. In passato Zingaretti aveva espresso la volontà di lasciare il personaggio, per poi tornare in seguito con formule diverse e puntate-evento. Questo precedente suggerisce che anche per Imma Tataranni la soluzione non sia unicamente binaria tra continuazione o chiusura, ma preveda una via intermedia che concili esigenze creative, produttive e personali.

Come potrebbe funzionare la transizione e cosa implica

Dal punto di vista produttivo, passare a film televisivi o a spin-off consentirebbe alla produzione di programmare le riprese in modo più flessibile e di mantenere alta la qualità narrativa. L’ipotesi del prequel o di un seguito focalizzato su altri personaggi apre inoltre la possibilità di esplorare lati inesplorati di Matera e della comunità giudiziaria che ruota attorno a Imma. Sul piano economico e logistico, la scelta ridurrebbe l’impegno continuativo degli attori principali e permetterebbe di attrarre guest star e registi diversi per ogni film-evento.

Cosa resta ancora da decidere

La decisione finale dipenderà dalla disponibilità di Vanessa Scalera, dalle scelte della Rai e dalla fattibilità produttiva delle opzioni sul tavolo. Se l’attrice dovesse ripensarci, la strada dei film televisivi sarebbe una soluzione pratica per reinserirla senza gli oneri di una serie settimanale; in caso contrario, gli sceneggiatori potrebbero ampliare l’universo con spin-off o storie autonome. Per il pubblico resta la speranza di ritrovare a Matera il tono e l’ironia che hanno caratterizzato lo show, anche se con una forma differente rispetto a quella a cui sono abituati.