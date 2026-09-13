Us Open 2026: Elena Rybakina batte Aryna Sabalenka e conquista il titolo

Elena Rybakina ha scritto un’altra pagina di storia del tennis. La tennista kazaka ha conquistato il suo terzo titolo Major in carriera, battendo in finale agli Us Open 2026 la detentrice del titolo Aryna Sabalenka con un punteggio di 6-4, 5-7, 6-2. Una vittoria che le ha permesso di raggiungere la vetta della classifica Wta, un traguardo che diventerà ufficiale lunedì.

Il cammino di Rybakina verso la gloria è stato costellato di sfide e momenti di grande intensità. Dopo aver superato Coco Gauff in semifinale, la tennista ha dimostrato una resilienza e una determinazione straordinarie, riuscendo a ribaltare il risultato in finale dopo aver perso il secondo set contro Sabalenka.

La semifinale contro Coco Gauff: una rimonta epica

Poco più di 24 ore dopo aver ottenuto la certezza matematica di diventare la nuova numero uno del mondo, Elena Rybakina ha dimostrato di non accontentarsi. In semifinale contro Coco Gauff, la tennista kazaka ha dovuto lottare per tre set, vincendo con un punteggio di 3-6, 6-4, 6-4. Un incontro durato due ore e nove minuti, durante il quale Rybakina ha mostrato una grande capacità di adattamento e una mentalità vincente.

“Certo che ero nervosa dopo aver perso il primo set”, ha ammesso Rybakina a caldo. “Ma ho fatto un respiro profondo e mi sono detta che dovevo lottare. La tattica in finale contro Aryna? Lei è una giocatrice incredibile. Dovrò sicuramente servire molto meglio di oggi e rimanere aggressiva.”

La finale contro Aryna Sabalenka: un duello epico

Sabato sera, sotto i riflettori di Flushing Meadows, Elena Rybakina ha affrontato Aryna Sabalenka in una finale che è stata un vero e proprio spettacolo di tennis. Le due tenniste si sono affrontate per la terza volta in una finale Slam, con un bilancio di vittorie che vedeva Sabalenka in vantaggio per 10 a 7. Tuttavia, Rybakina è riuscita a ribaltare la situazione, conquistando il titolo con un punteggio di 6-4, 5-7, 6-2.

Questa vittoria rappresenta un traguardo storico per Rybakina, che diventa la prima tennista kazaka a vincere gli Us Open. Inoltre, con questa vittoria, Rybakina ha raggiunto la vetta della classifica Wta, superando Sabalenka che aveva dominato il ranking per 99 settimane consecutive.

Il futuro del tennis femminile: nuove sfide all’orizzonte

Con la vittoria agli Us Open 2026, Elena Rybakina ha dimostrato di essere una delle tenniste più forti al mondo. Tuttavia, il futuro del tennis femminile è pieno di sfide e nuove opportunità. Sabalenka, nonostante la sconfitta, rimane una delle principali candidate alla vittoria dei prossimi tornei Major. Inoltre, giovani promesse come Coco Gauff e Ben Shelton stanno emergendo con grande forza, promettendo di animare ulteriormente il panorama del tennis mondiale.

Questa sera, alle 22.00, calerà il sipario sul torneo maschile con la finale tra Alexander Zverev e Ben Shelton. Un incontro che promette di essere altrettanto emozionante, con in palio il titolo di campione degli Us Open 2026.