Ballando con le Stelle 2026: perché Barbara d’Urso non sarà in giuria

Ballando con le Stelle 2026: perché Barbara d’Urso non sarà in giuria

Barbara d’Urso non sarà in giuria a Ballando con le Stelle 2026. Scopriamo i motivi economici e le possibili alternative.

La stagione televisiva 2026 si prepara a essere ricca di sorprese e colpi di scena, soprattutto nel mondo dei talent show e dei programmi di intrattenimento. Tra le notizie più discusse degli ultimi giorni, quella riguardante la possibile partecipazione di Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle ha tenuto banco, dividendo opinioni e alimentando speculazioni.

Dopo mesi di rumors e di indiscrezioni sembra che la popolare conduttrice napoletana non prenderà il posto di Selvaggia Lucarelli nella giuria del programma condotto da Milly Carlucci. A svelare i retroscena è stato il giornalista Gabriele Parpiglia che ha fornito una spiegazione dettagliata e inaspettata.

Le ragioni economiche dietro l’assenza di Barbara d’Urso

Secondo Parpiglia, la decisione di escludere Barbara d’Urso da Ballando con le Stelle non è legata a motivi artistici, ma a questioni economiche. Non è mai stata chiamata e il motivo non è artistico ha scritto il giornalista nella sua newsletter. La Rai infatti, avrebbe trovato insostenibili le richieste economiche della conduttrice.

La cifra, oggi, non sta dentro un budget ha spiegato Parpiglia, sottolineando che le trattative sono state interrotte a causa di un disallineamento economico.

Non ci sono le basi economiche. In questo momento — e scrivo in questo preciso momento, perché in televisione i momenti cambiano — i paletti economici non trovano soluzione.

Questa rivelazione ha suscitato grande interesse, soprattutto perché in passato erano circolate voci su un presunto veto della Rai nei confronti di Barbara d’Urso. Tuttavia, Parpiglia ha chiarito che la questione è esclusivamente legata al cachet richiesto dalla conduttrice, che risulterebbe troppo elevato per il budget attuale del programma.

Le possibili alternative per la giuria di Ballando con le Stelle

Con l’assenza di Barbara d’Urso, la ricerca di un sostituto per Selvaggia Lucarelli si fa sempre più pressante. Parpiglia ha avanzato alcune ipotesi, suggerendo che la scelta potrebbe ricadere su Simona VenturaFrancesca Fialdini o Luca Barbareschi.

La sedia lasciata pubblicamente da Selvaggia Lucarelli è ancora libera. Ora qualcuno ci deve entrare ha scritto il giornalista. Tra le opzioni, una delle più probabili è che una delle due conduttrici, Ventura o Fialdini, venga inserita nella giuria, mentre l’altra potrebbe continuare a guidare il tesoretto.

Un’altra possibilità, più inaspettata, è l’ingresso di Luca Barbareschi noto per il suo carattere polemico e la sua presenza televisiva. Insomma, Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle, oggi, non esiste. Perché costa. Il resto è in divenire… e senza possibilità di smentita ha concluso Parpiglia.

Le reazioni del pubblico e dei colleghi

La notizia dell’assenza di Barbara d’Urso ha suscitato diverse reazioni nel mondo dello spettacolo. Alcuni colleghi, come Ivan Zazzaroni avevano precedentemente ipotizzato la sua partecipazione, mentre altri hanno espresso sorpresa per la decisione della Rai.

Nel frattempo, il pubblico continua a seguire con interesse le vicende legate a Ballando con le Stelle in attesa di scoprire chi sarà il nuovo giudice e come si evolverà la stagione televisiva 2026. Con l’avvicinarsi dell’inizio del programma, le speculazioni e le indiscrezioni non mancheranno, rendendo questo autunno televisivo ancora più avvincente.