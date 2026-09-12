Yemen: ribelli Houthi colpiscono obiettivi militari in Arabia Saudita

Nella notte, i ribelli Houthi hanno lanciato un attacco contro una base militare saudita nella regione di Sharurah, utilizzando missili balistici e droni.

Gli Houthi dello Yemen hanno colpito nella notte precedente una base militare nella regione di Sharurah in Saudi Arabia con missili balistici e droni.

La notizia è significativa perché segna una nuova fase di escalation tra i ribelli e le forze saudite, con obiettivi dichiarati che includono depositi di armi e centri di comando e controllo.

Ultimo aggiornamento: 13 settembre 2026.

Rivendicazione e avvertimenti degli Houthi

Il portavoce militare degli Houthi, Yahya Saree ha rivendicato l’azione e ha descritto gli attacchi come “precisi e diretti”. Saree ha inoltre avvertito che le future operazioni sarebbero state “più intense e di più ampia portata”. Le dichiarazioni sottolineano l’intento degli Houthi di rispondere alle azioni che hanno definito aggressioni contro il popolo yemenita.

Danni segnalati e impatto sulle aree civili

Le autorità saudite hanno riferito che l’operazione ha provocato danni a una moschea e a diversi edifici civili nella regione meridionale di Jazan con due feriti segnalati. Le comunicazioni ufficiali saudite hanno condannato l’attacco come una violazione del diritto umanitario e la difesa civile ha attivato procedure di emergenza per i residenti nella zona.

Contesto regionale e conseguenze umanitarie

Negli ultimi giorni gli scontri fra le forze saudite e gli Houthi si sono intensificati, con attacchi rivolti anche a città come Abha, Khamis Mushait e Najran. Il conflitto ha già prodotto conseguenze umanitarie pesanti: oltre 500 persone sono morte e circa 76.000 sono state costrette a lasciare le proprie case dal mese di luglio, con flussi di sfollati diretti verso Aden e paesi vicini come Djibouti.

Reazioni internazionali e sviluppi militari

Le autorità saudite hanno condannato l’attacco e avviato una valutazione dei danni alle infrastrutture civili e religiose. È stato inoltre segnalato che le forze governative yemenite hanno continuato azioni contro posizioni Houthi in aree come Mocha. Si registra inoltre un avvertimento formale della comunità internazionale sulla possibilità di un’ulteriore escalation.

La situazione resta in evoluzione e le autorità regionali continueranno a monitorare le ripercussioni militari e umanitarie dell’episodio.