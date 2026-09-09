Crollo balcone Mazara del Vallo: proprietaria muore dopo caduta

A Mazara del Vallo, il crollo di un balcone ha causato la morte della proprietaria dell'abitazione. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto e il Comune ha disposto lo sgombero di tre famiglie.

Un tragico incidente si è verificato a Mazara del Vallo in provincia di Trapani dove il crollo di un balcone ha causato la morte della proprietaria dell’abitazione. La donna, al momento del cedimento, si trovava affacciata e ha riportato gravi ferite dopo una caduta di circa 4 metri.

L’incidente e l’intervento dei soccorsi

L’evento si è verificato in via Raffaele Castelli dove i vigili del fuoco sono immediatamente intervenuti per prestare soccorso. La proprietaria è stata trasportata in ospedale, ma dopo alcune ore è deceduta a causa delle ferite riportate. Le condizioni precarie dell’immobile hanno reso necessario l’intervento delle autorità per garantire la sicurezza degli abitanti.

Lo sgombero delle famiglie

Data la situazione di pericolo, il Comune ha disposto lo sgombero di tre famiglie che risiedevano nell’edificio. Gli abitanti sono stati trasferiti in una struttura a carico dell’amministrazione comunale per garantire la loro incolumità. Questo intervento è stato necessario per prevenire ulteriori incidenti e assicurare che le condizioni di sicurezza fossero rispettate.

La tragedia ha colpito profondamente la comunità locale, sollevando questioni sulla manutenzione degli immobili e sulla sicurezza delle abitazioni. Le autorità stanno ora conducendo un’indagine per determinare le cause del crollo e adottare le misure necessarie per prevenire simili incidenti in futuro.