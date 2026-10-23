Tragedia in Italia, trovato morto in una scarpata accanto all'auto bruciata

La mattina del 22 ottobre i residenti di Piano Lonaro, frazione del comune di Lucoli nell’Aquilano, hanno assistito a una scena drammatica: un corpo senza vita giaceva sul fondo di una scarpata, a pochi metri da un’auto avvolta dalle fiamme. Il passeggero che ha effettuato la segnalazione ha immediatamente allertato le forze dell’ordine, permettendo un pronto intervento dei carabinieri e dei soccorritori del 118.

Il ritrovamento del giovane a Piano Lonaro

Il cadavere è stato individuato in via del Biancospino, un percorso caratterizzato da un terreno accidentato che scende verso la valle. Dopo aver isolato la zona, le autorità hanno avviato le procedure per l’identificazione della vittima. Si è scoperto che si trattava di Wissem Hmida, cittadino tunisino di 27 anni impegnato da tre anni, assieme al fratello, in un’impresa locale del settore manifatturiero.

Identificazione e contesto lavorativo

Le indagini preliminari hanno confermato che Hmida risiedeva nella zona da diversi anni, integrandosi nella comunità di Lucoli. Il suo ruolo in azienda, sebbene non specificato nei dettagli, era considerato stabile e il giovane non presentava precedenti penali noti. Questo profilo ha orientato gli inquirenti a considerare sia eventuali fattori personali che circostanze legate al luogo di lavoro, senza però trarre conclusioni definitive.

L’auto incendiata nelle vicinanze

Contiguo al corpo, è stata rinvenuta un’auto ormai ridotta a un cumulo di rottami carbonizzati. Nessuna targa è stata ancora riportata, ma le prime analisi dei vigili del fuoco hanno confermato che l’incendio è avvenuto poco prima del ritrovamento del giovane. La vicinanza tra i due elementi ha spinto gli inquirenti a valutare possibili collegamenti: potrebbe il veicolo aver avuto un ruolo nella dinamica dell’evento, o il giovane ha tentato di fuggire dalle fiamme?

Indagini e ipotesi sui fatti

Al momento, i carabinieri stanno raccogliendo testimonianze, analizzando i log delle telecamere di prossimità e avviando le procedure di autopsia per determinare le cause esatte del decesso. Le ipotesi più discusse includono un possibile scivolamento lungo il pendio dopo l’uscita dal veicolo in fiamme, o un incidente separato che abbia portato alla caduta nella scarpata.

Possibili scenari ricostruiti

Le autorità stanno valutando tre scenari principali: (1) una fuga precipitosa dal veicolo in fiamme, con conseguente perdita di equilibrio; (2) un trauma da impatto con il terreno, derivante da una caduta accidentale; (3) un evento esterno, come un attacco o un conflitto, che abbia generato sia l’incendio sia il decesso. Fino a quando l’autopsia non fornirà indicazioni più precise, ogni ipotesi rimane in fase di verifica.

Nel frattempo, la comunità di Lucoli resta colpita da questo drammatico episodio. Gli abitanti hanno espresso solidarietà alla famiglia di Hmida e hanno chiesto chiarezza sui fatti. Le forze dell’ordine hanno assicurato che l’indagine proseguirà con la massima attenzione, garantendo al contempo la sicurezza del territorio e la trasparenza del processo investigativo.