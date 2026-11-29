Sabato 28 novembre, intorno alle 18, a Marina di Montemarciano, in provincia di Ancona, una donna di 39 anni ha stretto un cordino di caucciù attorno al collo della figlia di 8 anni. La donna è stata arrestata con l’accusa di tentato omicidio. La bambina è ricoverata in rianimazione all’ospedale Salesi di Ancona.

Il padre trova la bambina in casa

Padre, madre e figlia avevano programmato di andare al cinema. L’uomo aspettava in auto, ma vedendo che le due non scendevano è risalito nell’appartamento della famiglia. Ha trovato la bambina a terra, senza respiro, con il cordino intorno al collo.

Il padre ha tagliato il cordino e ha chiamato i soccorsi.

I sanitari del 118 hanno rianimato la piccola, l’hanno intubata e l’hanno trasferita d’urgenza al Salesi. Le fonti parlano anche di un intervento di assistenza sul posto prima del trasporto.

Le condizioni della bambina

La bambina è sedata e intubata nel reparto di rianimazione. In un aggiornamento delle 13.04 le sue condizioni sono state descritte come molto gravi ma stabili, con prognosi riservata.

I medici stanno valutando le possibili conseguenze della mancanza di ossigeno. Gli accertamenti in corso serviranno a stabilire se la piccola abbia subito danni.

Arresto e interrogatorio della madre

Quando i carabinieri sono arrivati nell’abitazione, la donna era in stato di choc. Avrebbe pronunciato frasi senza senso, parlando di persone che ce l’avevano con lei. I militari l’hanno arrestata in «quasi flagranza».

La donna, impiegata di banca, è stata ascoltata dal pubblico ministero di Ancona, Andrea Laurino, con l’assistenza di una psicologa. Secondo quanto si è appreso, al magistrato avrebbe ammesso le proprie responsabilità. È stata poi trasferita nel carcere pesarese di Villa Fastiggi.

I carabinieri della scientifica hanno eseguito i rilievi nell’abitazione, sottoposta a sequestro penale in attesa del completamento delle verifiche. Gli inquirenti proseguono gli accertamenti per capire cosa abbia spinto la donna a compiere il gesto.