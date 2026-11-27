Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia, è morto suicida il 21 novembre. Dopo la sua morte è stata resa pubblica una lettera di otto pagine, scritta a mano e firmata, che l’ex prefetto aveva indirizzato «a chi di competenza» con l’auspicio che fosse resa nota. Il documento è datato 20 novembre 2026. Secondo quanto riportato, era stato trovato in una villa in Maremma insieme ad altre tre lettere.

Il testo si apre con una definizione precisa: si tratta, del suo «testamento morale». Nella stessa pagina l’ex prefetto parla di un supporto di memoria che, a suo dire, contiene «i riscontri di circa 40 anni» della sua vita professionale.

L’hard disk e i documenti conservati

Secondo la lettera, De Gennaro conservava i suoi atti in forma cartacea, in «decine di faldoni», e spostarli a ogni trasloco era diventato faticoso.

Con l’aiuto della segreteria ha deciso di convertirli in formato digitale. Quando gli è stato detto che il sistema usato poteva far perdere il contenuto, ha trasferito i file in un apparecchio di nuova generazione, chiedendo aiuto al figlio. Ha poi scelto di conservare anche la versione precedente, affidandola a un amico.

Sul contenuto dell’hard disk il testo è netto: «Non ci sono misteri, non ci sono segreti».

De Gennaro chiede di esaminarlo «con cura, ma con animo sereno», e scrive di aver voluto evitare che fosse acquisito da chi non riteneva in grado di valutarlo. Il riferimento è implicito: nel testo non compaiono nomi di inquirenti.

I nomi chiamati a testimoniare

Nella lettera De Gennaro cita quattro persone come possibili testimoni dei suoi incarichi. Enrico Letta, scrive, potrà confermare la sua riluttanza ad assumere la presidenza di Finmeccanica, tanto che per convincerlo lo avrebbe fatto chiamare dal Presidente della Repubblica. Giuseppe Conte potrà dire che aveva tentato di sottrarsi alla presidenza della Banca Popolare di Bari e che poi aveva obbedito. Gianni Letta, afferma, potrà confermare di aver portato la richiesta di assumere la presidenza di Eurolink.

Il passaggio più dettagliato riguarda la sua rimozione dall’incarico di capo della Polizia. De Gennaro scrive di essere stato «licenziato» da Romano Prodi, che gli avrebbe fatto sapere la decisione attraverso una risposta a un question time, dunque in diretta tv. Chiede di sentire anche Giuliano Amato, il quale, sostiene, potrà confermare che con una lettera non aveva chiesto altro incarico se non quello di svolgere la funzione di prefetto in qualunque città.

Errori, scuse e famiglia

De Gennaro scrive di aver obbedito agli ordini ricevuti e di aver svolto i compiti affidati, anche contro la sua volontà. Ammette di aver probabilmente commesso degli errori, «forse qualcuno imperdonabile», e chiede scusa, senza dire quali siano. Afferma anche di non aver mai fatto nulla per la sua famiglia, rammarico che esprime nel testo.

Il testo si chiude con un riferimento alle persone coinvolte nelle indagini: l’ex prefetto chiede scusa a quanti, senza volerlo, ha coinvolto nei problemi che stanno affrontando. Scrive anche di sperare che la verità prevalga sulla «valanga di falsità che ora mi stanno travolgendo».

Il contesto dell’indagine

La lettera arriva mentre la procura di Caltanissetta indaga su De Gennaro per presunto depistaggio nell’inchiesta sulla strage di via d’Amelio. Gli inquirenti avevano già perquisito la sua tenuta di Fonteblanda, in Toscana. Il legale della famiglia ha fatto sapere che i familiari non erano ancora entrati in possesso della lettera.

Intervenuta da Bruxelles, dove era impegnata nel vertice sul bilancio europeo, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha detto che la cosa più seria da fare in questo momento è aiutare le procure che stanno lavorando, perché si possa fare chiarezza.