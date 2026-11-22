Mercoledì 18 novembre un piccolo aereo è precipitato nella zona di Barcuzzi, a Lonato del Garda, in provincia di Brescia. Il velivolo, un Cessna, era partito dalla Spagna ed era diretto all’aeroporto di Verona. Ai comandi c’era Yassin Zoulay, 29 anni, morto nello schianto.

Quasi 50 chili di hashish tra i resti del Cessna

Tra i resti dell’aereo sono stati recuperati quasi 50 chili di hashish. Una parte dello stupefacente si trovava ancora all’interno del velivolo, mentre il resto sarebbe stato sbalzato all’esterno durante l’impatto. Le stime sul quantitativo non coincidono del tutto: alcune ricostruzioni parlano di quasi 50 chili, altre di circa quaranta chili.

Il ritrovamento ha aperto nuovi interrogativi sulla rotta e sulle intenzioni del pilota.

Gli investigatori ipotizzano che Zoulay volesse atterrare in una zona isolata per scaricare la droga e poi riprendere il volo verso Verona senza il carico a bordo. Si tratta di una ricostruzione ancora da verificare. Gli accertamenti dovranno chiarire se il 29enne avesse programmato una sosta prima della destinazione finale.

Il pilota e i precedenti per narcotraffico

Yassin Zoulay era nato a Chiari e cresciuto nella Bassa bresciana. Di origini marocchine, era già stato condannato in Italia per narcotraffico. Il suo nome risulta conosciuto alle forze di polizia e associato a contatti nell’ambiente del traffico internazionale di stupefacenti, secondo quanto emerso finora.

Il 29enne è stato descritto come residente in Spagna. Il suo nome sarebbe già comparso anche in altre indagini in ambito Interpol. I Carabinieri di Brescia sono in contatto con i colleghi di altri Paesi per ricostruire il viaggio dalla Spagna a Verona, e l’Europol è coinvolta nei contatti con le autorità investigative straniere.

Tre indagini parallele sullo schianto e sul carico

La prima inchiesta è quella dell’Ansv, l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, che deve stabilire le cause tecniche della caduta. Le prime verifiche sul relitto hanno mostrato il serbatoio quasi vuoto. Un’ipotesi è che, per il malfunzionamento di qualche strumento, il pilota non si sia reso conto di avere poco carburante. Un’altra è che il volo attraverso zone di maltempo abbia causato un consumo superiore al previsto.

La seconda indagine riguarda il carico. La Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo, affidato inizialmente alla pm Caty Bressanelli. Il fascicolo è poi passato al magistrato Francesco Carlo Milanesi, in servizio alla Direzione distrettuale antimafia della Procura di Brescia. La Dda dovrà risalire alla provenienza dello stupefacente, ai possibili destinatari e alla rete di contatti dietro il trasporto. Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo sui dettagli, e al momento non sono noti altri coinvolti.

Il relitto è sotto sequestro e sarà esaminato nei prossimi giorni. Da quell’esame dipenderanno le risposte sulle cause dello schianto, che al momento restano ancora da chiarire.